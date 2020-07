85 babyer testet positiv for coronavirus

- De her babyer har ikke engang haft deres første fødselsdag endnu. Hjælp os med at stoppe sygdommen, lyder opfordringen fra sundhedsdirektør i det amerikanske amt

Alene i et amt i staten Texas, USA, er 85 babyer yngre end et år testet positiv for coronavirus.

Det skriver CNN.

Nu opfordrer myndighederne til, at borgerne gør alt, hvad de kan for at stoppe spredning, så Nueces Amt ikke bliver et såkaldt corona-hotspot.

Forkert vej

I juli er kurven i området kun været på vej en vej, og det har været op, hvorfor direktør for offentlig sundhed i amtet, Annette Rodriguez, kommer med et opråb.

- De her babyer har ikke engang haft deres første fødselsdag endnu. Hjælp os med at stoppe sygdommen, siger hun og opfordrer folk til at bære mundbind i offentligheden.

Derudover har hun ikke yderligere oplysninger om børnenes tilstand.

Træk det tilbage

Generelt står det bare dårligt til med at få stoppet spredningen af coronavirus i Texas.

I et brev til staten kommer flere guvernører med en klar besked til styret i Texas.

'Texas er ikke, hvor de burde været i forhold til at få bekæmpet Covid-19. Derfor bør man trække genåbning tilbage med omgående virkning.'

De seneste tal viser, at der i alt er konstateret mere end 3,6 millioner smittetilfælde i USA med næsten 140.000 dødsfald til følge.