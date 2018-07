85 døde i græske brænde: - Der var ingen ordre om evakuering

Borgmesteren i den græske kystby Mati, hvor over 85 personer har mistet livet i store brande, fortæller, at der ikke var en evakuerings-ordre, hvilket kan være en årsag til det høje dødstal

Dødstallet i de græske skovbrande er torsdag aften steget til 85 personer i den græske by Mati, der ligger nord for hovedstaden, Athen. Det oplyser den græske forsvarsminister Panos Kammenos ifølge The Guardian.

Samtidig fortæller borgmesteren i Rafina-Pikermi, hvor Mati hører ind under, at man ikke udsendte en ordre om evakuering.

Det skriver CNN.

- Vi havde måske haft færre omkomne, hvis vi havde haft en bedre evakueringsplan. Men da branden brød ud i bydelen Penteli, havde vi ikke en plan for resten af byen på grund af vindretningen, siger Vagelis Bournos til CNN og tilføjer, at de undervurderede branden.

Ifølge borgmesteren var den stærke vind mandag en afgørende faktor for, at de ikke kunne igangsætte en evakueringsplan. Men han indrømmer, at der blev begået menneskelige fejl.

Følger ikke ordre

I et desperat forsøg på at forklare, hvorfor der aldrig kom en evakuerings-ordre, retter borgmesteren skylden mod borgerne i området.

- Borgerne følger ikke evakueringsplaner. De bliver og passer på deres huse, siger Vagelis Bournos.

Skovbrandene brød ud mandag. Og man leder stadig efter ofre i området.

- Vi er selvfølgelig vrede, fordi der har været ofre. Men de samme mennesker, der er vrede nu, de ville være blevet tilbage, hvis vi havde evakueret. De havde beskyttet deres huse. Vi ville stadigvæk have haft ofre - et mindre antal, men stadigvæk ofre, siger Vagelis Bournos i interviewet med CNN.

Prøvede at flygte

Et stort antal lig er blevet fundet i biler og nær strandkanten, hvilket tyder på, at mange faktisk prøvede på at flygte. Flere hundrede nåede at redde sig selv ved at flygte ud i vandet.

Vagelis Bournos indrømmer, at en evakuering kunne være sket. Men det nåede man ikke.

- Rent praktisk kunne vi ikke nå en evakuering. Hvis vi skulle have gjort det, skulle det være sket nogle timer tidligere. Vi kunne godt have truffet nogle bedre beslutninger, erkender han.

Skovbrandene har nedbrændt flere ejendomme i området. Foto: Ritzau Scanpix

Lam undskyldning

Formanden for Verdensnaturfonden i Grækenland, Demetres Karavellas, har advaret om risikoen for skovbrande ved flere lejligheder.

- Det er en lam undskyldning.

- Folk prøvede på at flygte, de prøvede på at komme væk, siger Demetrs Karavellas til CNN.

Samtidig med at dødstallet er steget til 85, er der stadigvæk mange savnet og over 180 sårede.

300 brandfolk og frivillige er torsdag fortsat i gang med at lede i området for eventuelle døde.

Lå syv timer i havet

Mati er et yndet turistområde. Derfor var der også mange danskere, som måtte flygte, da flammerne pludseligt nærmede sig.

Ekstra Bladet har blandt andet talt med Therese Hultmann Holm Nielsen på den danske ambassade i Athen.

Hun flygtede sammen med sine børn ud i vandet. Her kæmpede de i timevis mod bølger og udmattelse,inden de blev reddet op af vandet.

Der er ingen meldinger om omkomne danskere.

