851 nye smittetilfælde - antal indlagte stiger en smule

Der er registreret 851 coronatilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

De 851 tilfælde er fundet på baggrund 75.850 PCR-prøver, som bliver foretaget via en podning i halsen. Det giver en positivprocent - andelen af smittede - på 1,12.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, vurderer, at tallene nu har stabiliseret sig efter nogle dage i sidste uge, hvor smittetallene var over 1000.

- Vi kan håbe, at det vi så, var eftervirkningerne af alle fodboldfesterne, og at det nu begynder at falde til ro.

- Det ser ud til, at det har toppet nu - sagt med alle forbehold, siger han.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 5 til 55. Stigningen ændrer imidlertid ikke på, at antallet af indlagte er på niveau med den seneste uges tid, hvor det har ligget på omkring 50.

Af de indlagte er 12 på intensiv, hvoraf 7 har brug for en respirator som hjælp til at trække vejret.

- Det er en påmindelse om, at folk stadig bliver syge med covid-19.

- Og selv blandt dem, der ikke bliver indlagt, skal vi også huske, at der er noget, der hedder eftervirkninger, siger Hans Jørn Kolmos.

Der er ingen nye coronadødsfald. Dermed er status fortsat, at i alt 2542 personer har mistet livet med coronavirus i Danmark under epidemien. Tallet har ligget på mellem nul og en død om dagen siden 19. juni.

Der er blevet foretaget 145.998 antigentest - også kaldet lyntest - de seneste 24 timer.

Resultaterne af disse tages dog ikke med i de daglige smittetal, da de er forbundet med større usikkerhed end PCR-prøverne.

Hvis man testes positiv via en lyntest, opfordres man til at tage en PCR-test.

Det seneste døgn har yderligere 33.039 personer påbegyndt et vaccinationsforløb. Dermed har knap fire millioner borgere i Danmark fået mindst et stik. Over 2,7 millioner er færdigvaccinerede.