8580 liter mælk tilbagekaldes: Kan indeholde rengøringsmiddel

Thise Mejeri tilbagekalder mejeriets økologiske mælk af mærket Coop 365 minimælk, der er solgt i Fakta-butikker og Coop 365-butikker i hele landet.

Det oplyser mejeriet i en skriftlig udtalelse.

De mælk der tilbagekaldes har tappedato 22. marts og er bedst før 2. april. Mælken har stregkoden 5701975300953.

Mælken tilbagekaldes, fordi der under vedligeholdelse af en tappemaskine er sket en fejl ved montering af en ventil. Det betyder, at der under tapning af mælken er blevet iblandet rengøringsmiddel i en mindre del af produktionen.

Thise Mejeri oplyser, at der er rengøringsmiddel i 1056 kartoner mælk, men at mejeriet tilbagekalder hele produktionen, der er på 8580 kartoner mælk.

Har man en mælk i køleskabet, der passer på mejeriets beskrivelse, skal man kassere den eller levere den tilbage til den butik, man købte den i.

Thise Mejeri skriver, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at drikke mælk, hvor der er rengøringsmiddel i. Symptomerne kan være utilpashed, kvalme eller opkast.

Har man alvorlige symptomer, skal man søge læge, lyder det fra mejeriet.