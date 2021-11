860.000 danskere har fået nulstillet kodeord efter angreb

860.000 brugere af Jobnet er blevet tvunget til at finde på en ny adgangskode, efter Jobnets hjemmeside tidligere på måneden blev udsat for et såkaldt phishing-angreb, hvor svindlere forsøgte at lokke personlige oplysninger og i sidste ende penge ud af brugerne.

Det oplyser STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til Fagbladet 3F.

Angrebet betød, at myndighederne hurtigt besluttede at slette brugernes adgangskoder for at inddæmme angrebet.

Jobnet er jobcentrenes offentlige portal til danskere, der søger job.

Det var 1. november, at Jobnet blev klar over, at der var et angreb i gang.

Jobnet-supporten blev kontaktet af flere borgere, der havde fået en sms eller mail med invitation fra en arbejdsgiver til en jobsamtale.

Jobsøgerne fik besked på at gå ind på en falsk Jobnet-hjemmeside. Her skulle man logge ind, booke en samtale, give kontaktoplysninger og starte en chat med en falsk medarbejder fra Jobnet-supporten.

Samme dag begyndte Jobnet at advare mod svindlen på sin hjemmeside.

Allerede dagen efter blev angrebet meldt til Center for Cybersikkerhed, som straks lukkede den falske hjemmeside ned.

Efterfølgende kontaktede Jobnet alle brugere med råd om at slette sms’er og emails fra den falske hjemmeside, kontakte sin bank, hvis man havde nået at oplyse kontonummer, og eventuelt få spærret sit NemID. Brugerne fik også besked om at skifte kodeord.

STAR har kun oplysninger om to konkrete virksomheder, hvis navne blev misbrugt, og har ikke noget overblik over, hvor mange brugere der blev kontaktet af svindlerne.