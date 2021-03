862 personer registreret smittet med covid-19

I løbet af de seneste 24 timer er 862 personer i Danmark konstateret smittet med covid-19.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Der er foretaget i alt 270.331 tests i samme periode. Tallene er dog noget anderledes end tidligere, da tallene fra private udbydere og kviktests siden onsdag også er blevet talt med i det samlede smittetal.

Smitteprocenten er torsdag på 0,32, hvilket stemmer overens med den seneste tid.

I løbet af det seneste døgn er 28 personer blevet indlagt. Der er dog sket et fald i det samlede antal indlagte, så der nu er 222 indlagte i alt. 44 af dem er på intensivafdeling, mens 23 ligger i respirator.

- Antallet af indlagte ser ud til at have stabiliseret sig på lidt mere end 200. Det samme gælder antallet af indlagte på intensiv. For et par uger siden så vi et fald, men vi har fundet et stabilt leje, siger Nanna Reiter, overlæge på Bispebjerg Hospital til Ritzau.

Yderligere to personer, der var smittet med covid-19, er afgået ved døden. I alt 2384 smittede har mistet livet i Danmarks siden pandemiens udbrud.