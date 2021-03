863 nye smittede det seneste døgn

Der er registreret 824 smittetilfælde i Danmark via PCR-test det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De nye smittetilfælde er fundet blandt 191.562 PCR-test.

SSI har i løbet af marts ændret i sin opgørelse over smittetal, så de også i nogle dage har inkluderet lyntest.

Derfor er det ikke muligt at sammenligne udviklingen på samme måde som tidligere, men onsdagens smittetal er umiddelbart blandt de højeste i de sidste to måneder.

Tallet skal dog ses i lyset af, at antallet af test er på et højt niveau.

Andelen af positive - kendt som positivprocenten - er det seneste døgn på 0,43 procent.

Det er er på niveau med andelen i februar og marts, hvor tallet har svinget mellem 0,3-0,5 procent.

På landets sygehuse er status onsdag, at antallet af indlagte er steget med to til 216. Det er fjerde dag i træk med flere indlagte. Der er derudover registreret to nye dødsfald.

I løbet af de seneste måneder er den mere smitsomme britiske variant af coronavirus blevet dominerende i Danmark, og den udgør nu ni ud af ti nye smittetilfælde.

Der er dog også nogle få smittetilfælde med den sydafrikanske variant. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at der er registrereet yderligere seks tilfælde af varianten, så Danmark nu har nået 40 tilfælde.

På vaccinationerne går det ikke helt så hurtigt frem som tidligere, hvilket skal ses i lyset af, at AstraZeneca-vaccinen er sat på pause.

Det seneste døgn har 6312 personer fået første vaccinestik, mens 7683 er blevet færdigvaccineret.

647.000 personer har nu modtaget mindst én dosis af coronavaccinen. Det svarer til 11,1 procent af befolkningen.

I alt har 331.561 personer fået begge stik med en coronavaccine og kan dermed kalde sig færdigvaccinerede. Det svarer til 5,7 procent af den samlede befolkning.