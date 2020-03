864 er nu bekræftet smittet med coronavirus i Danmark

864 personer er bekræftet smittet med coronavirus i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen søndag formiddag.

Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes at være højere.

Det hænger sammen med, at de danske myndigheder torsdag skiftede strategi i kampen mod virusset.

Fokus er nu på at finde de mest syge og svage patienter, og derfor er det strategien, at det kun er dem - og derfor samlet langt færre - der nu bliver testet.

Det nye smitteantal er en stigning fra 827 personer lørdag formiddag. På daværende tidspunkt var 4446 personer blevet testet for coronavirus. Det tal er nu 5076.

Lørdag meddelte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at to personer, der er døde i Danmark, er testet positiv for coronavirus.

I den nye opgørelse fremgår det imidlertid, at én person er død. Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret inden for 60 dage efter påvist infektion af Covid-19. Det er sygdommen, der følger af virusset.