87-årig bedstemor får hjertevarmende overraskelse: Et mini-supermarked i stuen

Kreativiteten har ingen grænser hos famillien van Genderen. De satte et mini-supermarked op i stuen for at glæde deres demente farmor

Man må være kreativ, når man er samlet tre generationer sammen under samme tag på grund af coronakarantænen.

Og det var den australske Jason van Genderen i allerhøjeste grad. Han og familien satte et mini-supermarked op i deres stue for at glæde den 87-årige farmor, som bor hos familien på grund af coronakarantænen.

Farmoren lever med vaskulær demens og Alzheimer og bygger normalt ugen op omkring den ugentlige tur til supermarkedet.

- Min mors rutiner er gået helt i vasken på grund af det her, fortæller Jason i videoen og fortæller ligeså hvorfor familien lavede et minisupermarked.

- Vi vil gerne gøre noget for at vise, at vi stadig kan have det sjovt, fortæller han.

Til sidst stod parrets ene barn, Art, klar til at tage imod 'betaling'. Foto: Skærmbillede

Derfor fandt familien på den søde overraskelse, som de delte i et Facebook-opslag.

Den 87-årige farmor elsker den ugentlige supermarkedstur, men har i fire uger af gode grunde holdt sig inden døre. Derfor var det også en fantastisk overraskelse hun fik sig, da familien bestående af hendes søn, Jason, hans kone, Megan, og deres to børn stod bag disken.

I videoen kan man se den tydeligt berørte farmor nyde sin usædvanlige indkøbstur.

I videoen kan man tydeligt høre glæden i farmorens stemme, da hun udbryder:

'Hvad er der dog galt med ham?(Hendes søn Jason, red.)' eferfulgt af et stor stil og tilhørende grin.

Den australske familie er ikke den eneste, som har fundet på sjov og ballade for at få hverdagen til at blive lidt mere normal.

Et forældrepar fra Glasgow i Storbrittanien lavede deres hus og køkken om til en restaurant for deres to små drenge.

Her ankom drengene til huset og blev krydset af i 'restaurantens' gæstebog og blev derefter fulgt pænt til bords.

I videoen nedenfor kan man se både forældre og børn leve sig fuldstændig ind i det.

På Facebook forklarer faren, Callum Macaulay, hvorfor de lavede 'restaurantbesøget' for deres to små drenge:

'Under denne pandemi vil Evan og Lucas gerne på restaurant. De forstår ikke helt, hvorfor de ikke må'