87-årige Birthe låst inde i container: - Jeg havde ikke klaret natten

Må aldrig ske igen

- Fra nu lader vi containerne stå åbne, når vi forlader pladsen, siger leder af genbrugspladsen i Bogense, Hans Rasmussen, efter 'uheldet' med 87-årige Birthe Sørensen

- Der skete det, der ikke må kunne ske, og vi er alle sammen kede af det og ulykelige over, at Birthe Sørensen blev bragt i den situation, siger Hans Rasmussen, der er leder af genbrugspladsen, hvor han har arbejdet i knap 20 år.

Han tilføjer, at personalet på stedet i samråd med kommunen allerede dagen efter indelukningen besluttede, at lågerne til alle containerne på pladsen skal forblive ulåste også efter lukketid klokken 16 i weekenderne og klokken 17 i hverdagene.

Tre af de otte ansatte var på arbejde, da Birthe Sørensens nysgerrighed efter de ting i genbrugscontaineren, som kan købes for en lav pris, kostede hende friheden i fem minutter - og mange, forståelige bekymringer og frygt for, hvad konsekvenserne kunne blive, hvis hendes bankelyde ikke var blevet hørt.

Alarmsystem en mulighed

- Det var en erfaren medarbejder, som havde låst containeren rutinemæssigt uden at høre noget, og han er selvfølgelig den af os alle, der har været mest lettet over den lykkelige udgang på sagen, siger Hans Rasmussen.

Ifølge direktør for teknik, erhverv og kultur i Nordfyns Kommune, Henrik Boesen, har kommunens i alt tre genbrugspladser aldrig oplevet noget lignende.

- Folk skal selvfølgelig kunne føle sig trygge, når de besøger vores genbrugspladser. Derfor får denne sag os til straks at se på, hvad vi kan gøre for i fremtiden af undgå lignende hændelser, siger Henrik Boesen.

Ud over Bogense-pladsens øjeblikkelige reaktion med ikke længere at låse containerne nævner Henrik Boesen muligheden for en mere teknisk løsning med et alarmsystem.

- Nu må vi se, hvad der tjener os alle bedst. Først og fremmest er vi bare glade for, at Birthe Sørensens råb om hjælp blev hørt, siger han.