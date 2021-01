879 nye coronatilfælde registreret

Der er nu fundet 256 tilfælde af mutationen B117 i positive coronaprøver, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet lørdag på Twitter.

Sidst, tallet for forekomst af virusvarianten blev opgjort, var den 13. januar. Da var tallet 208.

- Der sker udvidet smitteopsporing af alle konstaterede med B117, skriver ministeriet på Twitter.

Tallene er offentliggjort samtidig med de daglige smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

De viser, at der er 879 nye coronasmittede ud af 96.091 prøver.

Tallene dækker dog over 28 timer. Det skyldes tekniske problemer med SSI's servere fredag.

Det giver en positivprocent på 0,91. Det er første gang siden 8. oktober, at positivprocenten er under 1.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ifølge Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, er det positivt, at smittetallene generelt går i den rigtige retning.

Han mener dog også, der er relativt mange smittede med varianten B117.

- Det er en betydelig stigning, men det ligner ikke noget, der bliver fordoblet på en uge.

- Det kan tyde på, at der er en vis opbremsning. Men den er stadigvæk i betydelig stigning, siger han.

Selv om smittetallene generelt er faldende, er sundhedsmyndighederne og regeringen i øjeblikket meget bekymrede for situationen.

Sidste uge blev restriktionerne i samfundet strammet yderligere netop for at begrænse spredningen af B117.

Blandt andet må danskerne maksimalt samles fem personer, ligesom der nu opfordres til at holde mindst to meters afstand.

På Facebook kommenterede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lørdag morgen situationen. Det skete, inden dagens smittetal blev offentliggjort.

Her skriver han blandt andet, at der i Irland er over 900 smittede per 100.000 indbyggere, særligt på grund af B117. Hvis udviklingen var den samme i Danmark, ville det svare til, at der var 7500 nye smittede per dag, skriver han.

- I Irland og Storbritannien kan vi i øjeblikket se de her meget store stigninger i antal smittede med covid-19, og det skyldes netop udviklingen i virusvarianten B117, der første gang blev opdaget i Kent i Sydøstengland i september, skriver ministeren.

Onsdag blev restriktionerne forlænget, så de nu gælder frem til og med 7. februar. Tidligere stod til de at udløbe på mandag.

Antal indlagte falder med 13 til 779 patienter. 137 er på intensivafdeling, hvoraf 86 er i respirator.

Yderligere 27 er døde med coronavirus.