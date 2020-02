88 meter høj Carlsberg-bygning rives ned

Den 11.320 kvadratmeter store Carlsberg-silo samt tilstødende lavere bygninger på 6.715 kvm skal efter planen rives ned til sommer.

Produktions- og lagerbygningerne fra 1961 blev ombygget i 1997 og rummer i dag kontorer, men de fjernes for at gøre plads til et nyt højhus.

Det skriver Byens Ejendom i et nyhedsbrev.

- Da nedrivning af siloen vil være særligt tidskrævende, ønsker bygherren at udføre nedrivningsarbejdet samtidigt med, at et projekt til nybyggeri på grunden udvikles og byggesagsbehandles, lyder det fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

'Siloen skal efter planen klippes ned fra toppen. I videst muligt omfang benyttes bygningens kerner som nedfaldsskakte, så støv holdes inde i bygningen. Store bygningsdele vil blive hejst ned med kran', står der i nyhedsbrevet.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er udbygningen af Carlsberg Byen planlagt til at være færdig i 2024.

Forudsætningen for at holde den tidsplan er blandt andet, at silo-grunden er klar til nybyggeri i første kvartal 2021. Nedrivning af den 88 meter høje silo forventes at tage mere end 1 år, så nedrivningsarbejdet ønskes påbegyndt omkring 1. juli 2020.