894 coronasmittede i Danmark er raske igen

Over en fjerdedel af de personer, der er bekræftet smittet med coronavirus i Danmark, er kommet sig igen, viser nye tal

894 personer, der var bekræftet smittet med coronavirus i Danmark, er kommet sig over den dødelig virus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut onsdag aften.

Det er første gang, der kommer tal på, hvor mange danskere, der er blevet raske igen.

I alt er 27.109 personer testet i Danmark. Heraf er 3107 bekræftet smittet og 104 døde.

Antallet af indlagte coronapatienter er onsdag 535. Af dem er 146 på intensivafdeling, mens 129 har brug for en respirator.

Mulig genåbning af landet

Det er langtfra alle, som viser symptomer på sygdommen, som bliver testet for smitte. Derfor er der bag smittetallet et stort mørketal, har sundhedsmyndighederne flere gange oplyst.

Mandag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at hvis alt går efter planen, og antallet af coronasmittede ikke eksploderer, så er det måske muligt snart at tale om en kontrolleret, gradvis genåbning af Danmark.

Statsministeren understregede samtidig, at man kigger på antallet af indlagte og ikke kun på antallet af smittede.

