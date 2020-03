898 smittede med coronavirus er registeret i Danmark

898 personer er nu registreret smittede med coronavirus i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen mandag formiddag.

Det reelle antal af smittede i Danmark vurderes dog at være højere, og det hænger sammen med, at de danske myndigheder torsdag i sidste uge skiftede strategi i kampen mod virusset.

Fokus er på at finde de mest syge og svage patienter. Derfor er det strategien, at det kun er dem - og derfor samlet langt færre - der nu testes.

På et pressemøde søndag oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at der ved middagstid samme dag var 28 personer indlagt på et sygehus med coronavirus i Danmark. Heraf var to personer indlagt på intensiv afdeling, oplyste hun.

Det nye smitteantal mandag formiddag er en stigning fra 864 personer søndag formiddag. På daværende tidspunkt var 5076 personer blevet testet for coronavirus. Det tal er nu 5749.

Lørdag meddelte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at to personer, der er døde i Danmark, er testet positive for coronavirus.

I opgørelsen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det imidlertid, at én person er død.

Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret inden for 60 dage efter påvist infektion af Covid-19. Det er sygdommen, der følger af virusset.

Covid-19 er dog ikke nødvendigvis årsagen til, at vedkommende er død, lyder det.

Ud over de smittede i Danmark var der søndag formiddag 10.45 bekræftede coronatilfælde på Færøerne. I Grønland har der ikke været nogen bekræftede smittetilfælde.

Der er ikke tal for, hvor mange af de smittede der er blevet raske igen. Personer, som er blevet testet positive, men som siden er blevet raske, indgår også i tallet på de 898.

Eventuelle dødsfald som følge af Covid-19 vil indgå i opgørelsen over smittede.