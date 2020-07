9.753 personer smittet med coronavirus har mistet livet på 24 timer

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) registrerer inden for det seneste døgn ny global smitterekord under hele pandemien og det højeste antal døde siden 30. april.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters fredag aften.

WHO har registreret 284.196 personer smittet med coronavirusset i løbet af 24 timer, hvilket er det højeste antal på et døgn, siden pandemien brød ud.

Tidligere var det højeste daglige smittetal 259.848 personer, som blev registreret 18. juli.

9753 personer smittet med virusset har mistet livet på et døgn. Det er det højeste antal siden 30. april, hvor man på 24 timer registrerede 9797 coronarelaterede dødsfald.

Det er især USA, Brasilien, Indien og Sydafrika, der har de fleste nye smittetilfælde.

Det er i tråd med den globale udvikling i den seneste tid, hvor USA blandt andet rundede fire millioner smittede personer torsdag.

Reuters fører selv regnskab med antallet af smittede. Ifølge Reuters tog det 98 dage fra det første registrerede smittetilfælde i USA 21. januar, før landet ramte en million tilfælde.

Til sammenligning tog det 16 dage at nå fra tre millioner til fire millioner tilfælde ifølge Reuters' opgørelse.

USA er det land i verden, der har bekræftet flest smittetilfælde. Brasilien er nummer to på listen med godt 2,3 millioner bekræftede tilfælde. Globalt er der registreret 15,5 millioner smittetilfælde.

I hele juli har det daglige globale dødstal relateret til coronavirus ifølge WHO ligget på 5000 personer i gennemsnit. Tallet var i juni 4600.