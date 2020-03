90 smittet med coronavirus i Danmark

Sundhedsstyrelsen har hævet antallet af smittede fra 59 til 90 danskere. Det fremgår af deres hjemmeside.

Stigningen sker kort tid efter et pressemøde, hvor Anne-Marie Vangsted fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortalte, at der var 59 smittede i Danmark, hvoraf seks var i karantæne.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der nu 1119 testede personer, 90 smittede og nul dødsfald. Globalt er der 109.695 smittede personer og 3811 dødsfald. Tallene er senest blevet opdateret klokken 17.

