90.000 danskere får rykker af staten

Der er en hel del mennesker, der får et meget kedeligt brev inden for den næste rum tid

90.000 borgere og virksomheder vil de næste uger få en rykker for deres gæld til det offentlige.

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt skylder de 90.000 borgere og virksomheder cirka 1,7 milliarder kroner.

Udsendelsen af rykkerbreve er det seneste skridt på vejen til at få gældsinddrivelsen på skinner igen, efter at Skats inddrivelsessystem har været ramt af skandaler.

- Nogle borgere har ikke hørt fra os i lang tid. Derfor er vi glade for at kunne gøre borgerne opmærksomme på gælden i løbet af de næste par uger, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvig til Ritzau.

Afdragsordning

Lars Nordahl Lemvigh opfordrer derfor gældsramte danskere til at kontakte Gældsstyrelsen og få lavet en afdragsordning.

- Vi forventer, at mange vil benytte muligheden for at betale, når vi sender rykkerne ud.

- Hvis ikke skyldnere har penge til at betale hele gælden på én gang, så kan man tage fat i os, så kan vi også indgå i en afdragsordning. Så man kan få afviklet gælden over tid, siger han.

Allerede i denne uge vil der dagligt blive sendt op mod 10.000 breve ud til borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

Dem med størst gæld

De første af de 90.000 breve går til de skyldnere, som har størst gæld eller som skylder penge for ubetalte bøder.

- Det bedste bud herfra er at få betalt gælden, fordi gælden forsvinder ikke. Hvis man ikke betaler, tilskrives der løbende renter på gælden, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 7,1 milliarder kroner af danskernes gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen modregner samtidig flere hundredtusinder danskeres gæld i deres overskydende skat.

- Vi har mulighed for at lave en modregning i den overskydende skat, hvor vi holder pengene tilbage. Ellers kan vi også sende et fornyet rykkerbrev.

- Vi kan også sende fogederne på gaden for at lave udlæg i nogle aktiver som biler, fast ejendom eller andet, siger Lars Nordahl Lemvigh.