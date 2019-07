9000 år gammel by opdaget

Under det, der skulle have været en motorvej, har arkæologer fundet en cirka 9000 år gammel by.

Byen blev fundet ved Motza i Israel cirka fem kilometer vest for Jerusalem.

Udgravningen afslørede et stort netværk af gader og huse, og ifølge udgravningschef Jacob Vardi har op mod 3000 mennesker boet i byen.

- Sammenlignet med andre bopladser fra den tid er det en meget stor by, siger han til CNN.

Blandt bygningerne er der både, hvad arkæologerne formoder har været private hjem og offentlige bygninger såvel som en række pladser til ritualer og begravelser.

Udgravningschefen peger på, at gaderne mellem bygningerne peger på, at der er tale om relativt avanceret byplanlægning for den tid. Foto: Gali Tibbon/AFP/Ritzau Scanpix.

Troede det var urørt

Ifølge udgravningschefen kan fundet af byen betyde, at eksperter må tage hele fortællingen om områdets historie op til genovervejelse.

Indtil nu har de tidligste fund af byer i nærheden af Jerusalem været 7000 år gamle, mens der er fundet 10-12.000 år gamle byer i andre dele af regionen.

- Opdagelsen er virkelig en gamechanger. Man troede, at området var ubeboet, men det var det ikke. Det var fuldt af liv, konstaterer Jacob Vardi over for CNN om den nyfundne by.

De fund, der er gjort i byen, tyder også på, at der har været gang i den. Der er fundet pilespidser, der peger på, at beboerne gik på jagt, mens tørrede linser viser, at datidens beboere også har haft flair for landbrug.

Samtidig er der fundet armbånd, medaljoner, små figurer og knive og økser af flintesten, som kan have været brugt til at fælde træer.

Derudover har arkæologerne fundet muslingeskaller fra Middelhavsområdet og vulkansk glas fra det nuværende Tyrkiet, der formentlig er kommet til området, fordi beboerne er rejst ud og har handlet.