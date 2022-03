91.000 danskere sidder forgæves i kø

Mandag frigiver Skattestyrelsen officelt årsopgørelsen.

Men gennem de seneste år er den ofte blevet frigivet op til weekenden. I år ventes det at blive i dag - fredag 11. marts.

Det har ud på morgenstunden fredag fået tusindvis af danskere til at logge på Skat's hjemmeside for at se, om de skal have penge retur eller hoste op ved kasse et.

Ved 9.30-tiden sidder godt 91.000 mennesker i en timelang kø. Det er dog givetvis ikke alle, der skal tjekke årsopgørelsen.

Men dem, der sidder i køen på Skats hjemmeside med det mål for øje, spilder deres tid.

Det er nemlig ikke muligt at tjekke sin årsopgørelse endnu, lyder det fra Skat.

'Det kan borgere først tjekke fra på mandag. Det er den officielle dag, men det kan være før, hvis tallene er klar,' lyder det fra Skattestyrelsens presseafdeling til Ekstra Bladet.

Penge til april

Er du en af dem, der skal have penge tilbage, vil pengene ryge ind på din konto i midten af april.

I nogle tilfælde kan det dog godt tage lidt længere tid. Det kan for eksempel være, hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige.

I så fald bliver din overskydende skat brugt til at betale af på gælden. Sidste frist for at indberette ændringer til årsopgørelsen er 1. maj.

Hele 900.000 danskere fik sidste år et samlet skattesmæk på over syv milliarder kroner. Det svarer til et gennemsnitligt smæk på cirka 8000 kroner pr. borger, hvilket er det højeste niveau i ti år.

