917 nye coronatilfælde - indlagte falder med syv

Efter fire dage med flere end 1000 nye daglige coronatilfælde er antallet det seneste døgn opgjort til 917.

Det viser lørdagens smittetal fra Statens Serum Institut.

De smittede er fundet på baggrund af 70.752 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen.

Det svarer til, at andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er 1,30 procent.

Det ligger en anelse under niveauet de seneste fire dage.

Der er 20 nye indlæggelser grundet corona det seneste døgn.

Men der har også været en del udskrivelser, og derfor falder det samlede antal indlagte med syv personer til 94.

De 16 af dem er indlagt på intensivafdelinger, og 11 af dem er så syge, at de får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Smittetallet og antal indlagte giver i øjeblikket ikke anledning til bekymring, siger Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge på anæstesi- og intensivafdelingen i Svendborg og folketingskandidat for Konservative på Fyn.

Selv hvis smittetallet skulle nærme sig 2000 eller 3000 dagligt smittede, mener han ikke, at det vil belaste sundhedsvæsenet betragteligt.

- Sundhedsvæsenet er ikke på nogen måde belastet af det. Man kan glæde sig over, at der ikke længere er nogen sammenhæng mellem smittetal og indlæggelsestal, og det er vaccinationerne, der gør det.

- Om der er 1000, 2000 eller 3000 smittede gør en forsvindende lille forskel for indlæggelsestallene. De vil selvfølgelig blive højere, men det vil ikke belaste os for alvor, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Joachim Hoffmann-Petersen anerkender, at der er områder i landet, hvor tilslutningen til at blive vaccineret mod covid-19 ikke er så udtalt som andre steder. Men det bekymrer ham ikke, at der kan opstå smittekæder.

- Man kan godt komme til at se lokale smittekæder. Der vil blive ved med at være nogle indlagte, der ikke er vaccineret, og nogle steder vil det problem være lidt større end andre steder, men det er ikke noget, der vil komme til at belaste os, siger han.

Det 'går glimrende', lyder det.

- Det ville være dejligt med lavere smittetal, men det betyder ikke det store, siger han.

Der er registreret et nyt coronarelateret dødsfald, og det bringer det samlede antal dødsfald op på 2559.

Det seneste døgn er der også registreret 126.096 lyntest. Men de indgår ikke i smittetallene grundet usikkerhed om resultatet.

Tallene fra seruminstituttet viser også, at lidt flere end 50.000 mennesker har fået et vaccinestik det seneste døgn.

Samlet set har 73,9 procent af danskerne nu fået mindst et vaccinestik, mens 64 procent har fået begge stik og er færdigvaccineret.