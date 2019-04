92-årig tiltalt: Var vagt i nazistisk dødslejr

En 92-årig tysker er torsdag blevet tiltalt for at have været vagt i en af nazisternes dødslejre under Anden Verdenskrig og dermed medvirket til drabet på 5230 personer.

Beskyldningerne mod den tiltalte vedrører grusomheder begået i koncentrationslejren Stutthof, som dengang lå nær Danzig, det nuværende Gdansk i Polen.

Avisen Die Welt identificerer manden som Bruno Dey fra Hamburg. Fra august 1944 til april 1945 arbejdede han som SS-vagt i lejren.

65.000 af de 110.000 fanger i lejren mistede livet.

Trods den tiltaltes høje alder vil sagen mod ham blive ført ved en ungdomsdomstol, fordi han var 17 år, da han begyndte som vagt i Stutthof.

Men sin unge alder til trods så var han ifølge anklagemyndigheden i Hamburg 'et tandhjul i nazisterne drabsmaskine'.

Bruno Dey har ifølge Die Welt erkendt, at han arbejdede i lejren, at han vidste besked om gaskamrene, hvor fanger blev aflivet. Sideløbende blev lejrens indsatte systematisk udsultet. Men han nægter at være skyldig.

- Hvilken nytte ville det have haft? De (nazisterne, red.) vil have fundet nogle andre, skal Dey have svaret på et spørgsmål om, hvorfor han ikke bad om at kæmpe ved fronten frem for at være lejrvagt.

Den bageruddannede mand har over for politiet også afvist at være nazist. Han havnede ifølge eget udsagn kun i lejren, fordi han led af en hjertesygdom.

I 2018 blev en dengang 94-årig tidligere vagt i Stutthof ligeledes tiltalt for at have medvirket til drab på flere hundrede fanger i lejren.

Stutthof var den lejr, hvor cirka 150 danske kommunister blev deporteret til under Anden Verdenskrig.

21 danskere døde i kz-lejren Stutthof