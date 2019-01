92-årige Einer indlagt: Fundet hjælpeløs i sit hjem

Kampen for en plejehjemsplads til 92-årige Einer Flintrup har fået endnu et kapitel, efter han er blevet indlagt med ureguleret diabetes i weekenden. Nu er han lettet over, at der er nogle, der passer på ham

92-årige Einer Flintrup har ryddet nyhedsfladen med sin kamp for at få den plejehjemsplads, som han er blevet nægtet af Helsingør Kommune til trods for, at han er ensom, næsten blind, og stort set ikke kan klare sig selv.

Ensom, efterladt og næsten blind: Einer er dybt ulykkelig

Men efter han i søndags blev indlagt på hospitalet, er der i det mindste nogle, der passer på ham døgnet rundt.

Han blev indlagt, efter en hjemmehjælper fandt ham i hjælpeløs i sit hjem, skriver Helsingør Dagblad.

- Hjemmehjælperen var derhjemme, og så min far ligge i apatisk tilstand og kunne ikke noget selv. Hun blev urolig og tilkaldte akutsygeplejersken. Min søster blev ringet op og fik at vide, at de gerne ville indlægge ham. Der var han nærmest ude af stand til at gå eller noget som helst, fortæller hans søn, Jan Flintrup, til Ekstra Bladet.

Før Einer Flintrup blev indlagt, var han praktisk talt hensat til blot at sidde i sin stol og lytte til sit tv hele dagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skyhøjt blodsukker

Meldingen fra hospitalet lød, at Einer Flintrup har ubehandlet diabetes. Normalt skal blodsukker ligge mellem fire og syv mmol/L, men Einer Flintrups var blevet målt til 41.

- Han har fået behandling, der er blevet lagt væskedrop, og han har fået insulin, siger Jan Flintrup.

Efter at have været indlagt i to dage er Einer Flintrups tilstand heldigvis bedre.

- Han er ved bevidsthed, og han har fået benzin på motoren - altså han har fået væske, han får insulin hver dag og sådan noget, så jeg vil ikke sige, at han er frisk, men han er klar.

92-årige Einer må ikke komme på plejehjem: Trusler sendes med lagkage

Tydelige symptomer

Før Einer Flintrup blev indlagt, vågnede han om natten med tør hals og var bange for, at han ikke kunne trække vejret. Han havde også problemer med hele tiden at skulle tisse, og så havde han næsten mistet synet helt.

- Symptomerne på sukkersyge er tørhed i munden, meget vandafledning, træthed, sløvhed og alle de symptomer, som min far har haft. Det står i rapporterne, at han føler, at han har svamp i halsen, at han er meget træt og sover hele tiden, fortæller Jan Flintrup.

Symptomer på diabetes De klassiske symptomer er: Tørst Hyppig vandladning Træthed Nedsat appetit og vægttab Kløe omkring kønsorganer Infektioner i hud og på slimhinder. Ved type 1 diabetes udvikles symptomerne over dage til nogle få uger. Ved type 2-diabetes tiltager de oftest over langt forløb - op til ti år, hvor der ikke er symptomer.

Det bekymrer sønnen, at der ikke er nogen, der har lagt to og to sammen og undersøgt, om hans far havde diabetes før nu.

- Vi kan ikke stille diagnoser, men vi undrer os over, at der er alle de her tegn, og at de professionelle ikke har stillet diagnosen for lang tid siden, siger han.

- Har du tillid til, at din far får den rette behandling nu?

- Ja, det har jeg. Hospitalet er helt fantastisk, og han er så glad for, at der er nogen, der passer på ham. Han har jo ligget og været bange.

I disse uger er Helsingør Kommune ved at revurdere, om Einer Flintrup skal have opfyldt sit ønske om en plads på et plejehjem. For godt to uger siden var kommunen på visitationsbesøg, og nu skal Helsingør Kommunes visitationsudvalg tage stilling til, om Einer Flintrup opfylder kravene til at komme på plejehjem.

Søren Huss lider af diabetes: Sådan spiser du dig rask

Rune er beviset på, at det er muligt: Sådan kan du være sund, selvom du er tyk

Einer måtte ikke komme på plejehjem: Nu bliver hans sag taget op igen