92-årige Einer må ikke komme på plejehjem: Trusler sendes med lagkage

En gruppe borgere er blevet politianmeldt for at have truet og chikaneret medarbejdere i Helsingør Kommune i forbindelse med sagen om 92-årige Einer Flintrup, der har fået afslag på en plejehjemsplads

En Othello-lagkage og en manglede plejehjemsplads er omdrejningspunkt for en sag, der har fået Helsingør Kommune til at politianmelde en gruppe borgere for trusler og chikane.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Gruppen er skredet til handling i en protestaktion for 92-årige Einer Flintrup, der er ensom, næsten blind og ikke kan tage vare på sig selv, men er blevet nægtet en plads på et plejehjem, selvom det er hans største ønske.

Ensom, efterladt og næsten blind: Einer er dybt ulykkelig

Fredag er der blevet afleveret en Othello-lagkage hos Helsingør Kommune, men kagen er ikke det eneste, som kommunens medarbejdere har modtaget.

- De (afsenderne, red.) pakker deres trussels- og chikanekampagne ind i kageaktivitet for at gøre det uskyldigt. Det er helt bevidst. Men det er langt fra uskyldigt, siger kommunaldirektør Stine Johansen.

- De kontakter os med trusler om, hvad der vil ske, og hvad vi skal frygte. Vi ved ikke, hvornår det vil ske. Det er ualmindeligt grove beskyldninger, og dem kan jeg ikke gentage, for det er en del af en politiefterforskning.

Derfor tager kommunen til genmæle over for aktivisterne.

- Der er ingen, der kan true ansatte i Helsingør Kommune til at omgå de politiske rammer, vi har for vores arbejde, og vi vil ikke finde os i at blive truet og chikaneret for at udføre vores arbejde.

- Er I sikre på, at de, der har sendt kagen, også er dem, der har sendt trusler og chikaneret jer?

- Ja, det ved vi. Vi ved det, slår kommunaldirektøren fast.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nordsjællands Politi at have modtaget en anmeldelse om forholdet fra Helsingør Kommune.

'Uværdig' behandling af Einer: Thyra Frank kaldt i samråd

Bedyrer uskyld

Erik Guldager står bag den lagkage, der blev afleveret til Helsingør Kommune i sidste uge. Han afviser at have sendt trusler til Helsingør Kommunes medarbejdere.

- Det er ikke noget, jeg har kendskab til. Det er ikke den måde, vi er på. Det er en offentlig sag, og hele Danmark kender den, og så kan det godt være, at der er skrevet eller hvad ved jeg til kommunen. Det er rigtigt trist, når sådan noget sker, siger Erik Guldager.

Han understreger, at det eneste, han har gjort, er at samle ind, så der kan blive sendt lagkager til kommunen.

- På en kærlig og humoristisk måde vil vi lade dem vide, at nu skal der ske noget i sagen. Nogen har så en anden tilgang til det, men vi mener, at man med smil, humor og måske også ved at udstille og latterliggøre dem lidt kan få dem i tale, lyder det fra Erik Guldager.

Erik Guldager bor ikke selv i Helsingør Kommune, men han har fået frivillige til at aflevere kagen. Privatfoto.

'Helt uacceptabelt'

Hele lagkageaktionen er foregået uden Einer Flintrups families indblanding. Det fortæller hans søn, Jan Flintrup, til Helsingør Dagblad.

- Gruppen kontaktede min søster i tirsdags, og spurgte om vi ville være med i 'kagesagen', hvilket hun venligt afslog i en sms, som også blev accepteret med en ny sms. Alligevel vælger Erik Guldager, så i går (torsdag, red.), efter tråden var sat i gang, at kontakte vores svage far, siger Jan Flintrup til Helsingør Dagblad.

Han understreger, at familien intet har med trusler og chikane at gøre.

- Vi er selvfølgelig glade for, at andre vil kæmpe vores fars sag, og en lagkage kan jo ikke skade, men hvis der er foretaget telefoniske trusler til kommunens ansatte, er det helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme, slår Jan Flintrup fast over for Helsingør Dagblad.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jan Flintrup, og han fortæller, at han ikke har flere kommentarer til chikane-sagen, og at familien gerne vil holde lav profil, mens sagen bliver behandlet.

Einer måtte ikke komme på plejehjem: Nu bliver hans sag taget op igen