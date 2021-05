932 registreret smittet med covid-19

Det seneste døgn er 932 personer registreret smittet med covid-19.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Det er uvist, hvor mange personer, der er blevet testet, hvorfor positivprocenten er uvis. Antallet af smittede svarer dog nogenlunde til tallet for de seneste dage.

Antallet af indlagte er steget med tre, så der nu er i alt 153 indlagte med covid-19.

Til gengæld er antallet af indlagte på intensiv faldet en smule, så der nu er 27 på intensivafdeling, oplyser ministeren.

Magnus Heunicke oplyser på pressemødet, at de personer, der bliver indlagt nu, er yngre end dem der blev indlagt tidligere i epidemien, hvilket sandsynligvis skyldes, at de ældste borgere er blevet vaccineret.

- Og heldigvis betyder det, at jo yngre, man er, når man bliver indlagt, des større er chancen også for, at man klarer den, lyder det fra sundhedsministeren.

Han fortæller samtidig, at det nu er meget få, der dør efter at være blevet smittet med sygdommen i Danmark.