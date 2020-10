945 personer smittet med corona

945 er konstateret smittet med corona det seneste døgn, oplyser SSI. Det er det hidtil højeste antal under epidemien

Antallet af indlagte stiger med syv, hvilket betyder, at der i alt er 127 indlagte. 18 af dem ligger på intensiv.

Derudover har der i løbet af det seneste døgn været to dødsfald.

Den hidtidige smitterekord kom fredag og var på 859 personer. Lørdag var tallet 789.

Skærpede restriktioner

Fredag meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at man skærpede de nuværende restriktioner i Danmark, fordi smittetallet var begyndt at stige for meget.

Det betyder bl.a. at forsamlingsforbuddet fra mandag bliver sat ned fra 50 til 10 mennesker. Derudover vil det fra torsdag være et krav at bære mundbind, når man eksempelvis skal købe ind eller i banken.

Både lørdag og søndag har regeringen afholdt pressemøder om coronasituationen. Lørdag drejede det sig om de økonomiske hjælpepakker, og søndag var fokus på at få hjælp til de ensomme og isolerede under coronakrisen.

Regeringen vil afsætte 50 millioner til at bekæmpe ensomhed

Minister: Studerende med presset økonomi kan få gratis mundbind