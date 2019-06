96-årig døde under transport med Flextrafik

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I marts i år mistede den 96-årige Erik Jørgen Marius Tronier fra Hillerød i Nordsjælland på tragisk vis livet.

Det skete, da han bestilte en vogn med en trappemaskine, som gør det muligt for gangbesværede borgere, at komme op og ned i en ejendom. Under transporten faldt den 96-årige mand ud af trappeliften, ned ad trapperne og fik maskinen ned over sig.

Det fortæller sønnen til den afdøde om episoden, som han dog ikke selv overværede, til TV2.

- Min far fejlede ikke en pind før uheldet, men var nødt til at bruge handicapkørsel, fordi han ikke selv kunne gå op til anden sal, siger Henrik Tronier.

Han kritiserer de chauffører, der kører for Flextrafik, som skal transportere syge, ældre og handicappede, for ikke at være uddannede eller have tilstrækkelig instruktion til at håndtere passagerne.

- Man sikrer ikke, at de personer, som skal transporteres, får den rigtige service, siger Henrik Tronier til TV2.



Mange sager

TV2 kan dokumentere, at 259 danskere har fået større eller mindre skader på ture med Flextrafik i løbet af 2017 og 2018.

Opgørelsen tælller også mindre personskader som skrabede knæ og lignende. Uheldene er fortsat ind i 2019, hvor der indtil nu er rapporteret om 31 skader.

Jens Peter Langberg, der er chef for Flextrafik for Movia, fortæller, at selskabet årligt står for i alt 24.000 kørsler med trappemaskiner, og at der sker uheld i cirka fire sager med trappemaskiner hvert år.

Han siger, at alle deres vognmænd skal sikre, at de har et kursus i at betjene maskinerne.

- Vi er selvfølgelig meget kede af, at det en gang imellem går galt med vores trappemaskiner, og det får så alvorlige følger, siger Jens Peter Langberg.