96-årig nazi-sekretær stak af fra retssag

Hun er tidligere sekretær i en koncentrationslejr.

Hun er lige nu tiltalt for medvirken til mord på over 11.000 mennesker.

Og så er hun stukket af fra sin retssag.

Irmgard Furchner er 96 år gammel. Hun begyndte at arbejde som sekretær i en koncentrationslejr som bare 18-årig.

Og torsdag morgen 30. september stak Irmgard Furchner af fra sit plejehjem for at undgå at dukke op til sin retssag. Det skriver The Guardian.

Retssagen skulle være gået i gang torsdag. Det er en ungdomsdomstol, da tiltalte kun var 18 år, da hun skulle have begået forbrydelserne. Foto: Ritzau Scanpix

Flere timer

Hun nåede at være væk i flere timer, før politiet fandt hende. Normalt bor hun på et plejehjem nær Slesvig, hvor hun torsdag morgen tog en taxa fra og kørte mod den nærmeste togstation.

Det var meningen, at retssagen skulle være startet torsdag, men en talsperson fra retten måtte meddele, at den tiltalte havde forsøgt at flygte. Næste høring er 19. oktober.

Tiltalen kan ikke læses højt, før kz-sekretæren er til stede. Retssagen bliver ført ved en ungdomsdomstol i Slesvig. Fordi Irmgard Furchner kun var 18 år, da hun arbejdede i koncentrationslejren, bliver den ført i en ungdomsdomstol.

Koncentrationslejren Stutthof. Foto: Ritzau Scanpix

65.000 myrdet

Furchner arbejdede som sekretær i koncentrationslejren Stutthof, som ligger i Gdansk i Polen. Cirka 65.000 mennesker blev myrdet med giftgas og indsprøjtninger ved Stutthof. Foruden mord blev de primært jødiske fanger også misbrugt til medicinske eksperimenter.

Kz-sekretæren er før blevet afhørt i sagen. Første gang var i 1954, hvor hun nægtede kendskab til mordene i Stutthof. Men hun anerkendte dengang, at hun havde at gøre med al den skriftlige kommunikation, som gik ind og ud af koncentrationslejren.