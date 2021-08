96 timer senere så det helt anderledes ud

Taliban lover, at kvinder vil få flere frihedsrettigheder end tidligere under deres regime, men vi ser allerede de første tegn på, at kvinder nu bliver gemt væk

Torsdag 12. august var alt næsten som det plejede i Kabul.

Taliban var endnu ikke nået ind til hovedstaden, og tv-værten Khadija Amin passede sit job på tv-stationen Tolo News.

Men spol tiden 96 timer frem, og virkeligheden er en helt anden. For selv om Taliban har lovet bedre tider for kvinder i landet, og de vil have frihedsrettigheder i henhold til islamisk sharialovgivning, så ser vi allerede de første ændringer.

Ifølge New York Times-journalisten Farnaz Fassihi er Khadija Amin allerede blevet skiftet ud med en af Talibans egne folk. Naturligvis en mand.

Samtidig beretter journalisten om, at Khadija Amin har fortalt, at alle kvinder er blevet bandlyst fra at vende tilbage på arbejde. Også selv om en kvinde lørdag fik lov til at lave et interview med et ledende Taliban-medlem.

Stol ikke på dem

Og det har fået Harvard-professor Cornell William Brooks til at reagere.

- At stole på Talibans forsikringer om, at kvinders rettigheder bliver bedre, svarer til, at sorte ville tro på, at slaveskibskaptajner var krydstogtskibe, skriver han på Twitter.

Det er fortsat uklart, hvordan Taliban helt præcist vil forvalte magten i Afghanistan

Lørdag gav Taliban Beheshta Arghand lov til at lave et interview med en af deres ledere. Det blev set som et forsøg på at vise, at kvinder kunne få det bedre i denne omgang, men allerede nu har piben fået en anden lyd. Alle kvinder er efter sigende fjernte fra tv-stationerne. Foto: Ritzau Scanpix

Nyt Taliban

Men ifølge Mona Kanwal Sheikh, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, bliver det næppe så slemt, som det var i 90'erne.

- Det er et andet Taliban i dag. Hvis man ser på deres udmeldinger fra ledelsen i Qatar og den militære ledelse, handler de jo om, at piger gerne må gå i skole, og at man skal give amnesti til de folk, der har arbejdet for de internationale styrker.

- De forsøger at holde deres tropper i ro, og de forsøger at melde ud, at de er en anderledes bevægelse, end de var i 90'erne. Og det kommer jo toppen af organisationen, må man sige, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Hun understreger dog, at de stadig ikke Guds bedste børn.

BBC's Yalda Hakim siger, at det var "et chok" at se ansigtet på Talibans talsmand, som hun i et årti kun kendte på hans stemme.

- Man afventer lige nu, at de kommer med en politisk erklæring, hvor man forventer, at Mullah Baradar, som var medstifter af Taliban, kommer med en plan for, hvad det er for et styre, der kommer i Afghanistan.

- Men man skal huske, at Taliban jo stadig er en ultrakonservativ, islamistisk bevægelse. De går ind for en ekstrem segregering og omfavner et særligt straffesystem, advarer hun.

En Taliban talsmand har blandt andet været ude og sige, at det bliver op til domstolene, om der igen skal ske henrettelser, stening og amputationer.

Herunder har vi samlet et overblik over, hvad reglerne var for kvinder i 90'erne.