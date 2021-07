960 nye smittede

Der er registreret 960 nye coronatilfælde det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut fredag.

De smittede er fundet på baggrund af 88.035 PCR-prøver, hvor man podes for coronavirus i halsen.

Andelen af smittede blandt de testede - positivprocenten - udgør 1,09 procent.

Antallet af nye smittede lå i tre dage i træk op til fredagens tal på over 1000, og positivprocenten har været oppe på 1,45.

Det er positivt, at antallet af smittede har vist en faldende tendens de seneste par dage. Det vurderer Eskild Petersen, der er adjungeret professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- Det er vigtigt, at vi nu har set en faldende tendens i smittetallene i de seneste dage efter en kraftig stigning i starten af juli.

- Vi kan glæde os over, at vi ikke har set en lige så stor stigning, som for eksempel Storbritannien oplever i øjeblikket. Det giver lidt pusterum, siger han.

Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, har fredag udtalt, at der fra myndighedernes side nu i højere grad er fokus på antallet af smittede frem for indlagte.

Det skyldes blandt andet, at den ældre og sårbare del af befolkningen er vaccineret, men at der stadig er risiko for senfølger hos yngre, der bliver smittede.

Eskild Petersen er enig i, at man stadig skal undgå en stor stigning i smitten, selv om de sårbare er beskyttet.

- Man har stadig omkring halvdelen af befolkningen, som ikke er færdigvaccineret, og der er nogle mennesker, som får langtidsvirkninger - også i de yngre aldersgrupper - tre-seks måneder, efter at de blev smittet.

- Derfor er det stadigvæk vigtigt, at vi lader os blive vaccineret og dermed bliver beskyttet, for det her er ikke nogen uskyldig infektion, siger Eskild Petersen.

Antallet af indlagte er fredag steget med 2 til 53. Af dem er 11 patienter indlagt på intensivafdelinger.

Der er ét nyt dødsfald. Samlet set er 2541 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.

Vaccinationerne fortsætter med at skride frem i et højt tempo. Det seneste døgn er der givet 86.263 stik.

Det betyder, at knap 44 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Omkring 22 procent har fået første stik og afventer nummer to.