97-årig lå på gulvet i syv timer

Den 30. september 2022 forbliver en dag, som en familie i Aarhus aldrig glemmer.

Her falder deres mor og mormor, 97-årige Tove Dreyer, i sin egen lejlighed. Men den kommunale hjælp er stærkt forsinket, og kvinden ender med at ligge hjælpeløs på sit gulv i mindst syv timer.

Nu beskylder familien Aarhus Kommune for at svigte den 97-årige, der i dag er død, skriver TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg føler mig svigtet, og jeg føler mig svigtet på min mormors vegne. Hun havde selv en tiltro til, at der kommer nogen, når hun trykker på sit nødkald, og at det går hurtigt, siger den 97-åriges barnebarn, Sofie Dreyer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da Tove Dreyer falder den 30. september først på aftenen, trykker hun på det nødkald, hun har hængende om halsen.

Annonce:

Nødkaldet er en sikkerhed, hun har været udstyret med, siden hun faldt og brækkede sit lårben for næsten to år siden.

På den måde kan hjemmehælpen komme hende til undsætning, hvis hun falder igen.

Men den aften kommer der ingen. Først om natten kommer hjælpen. Det fortæller familien, og det bekræfter kommunen på et møde med familien, viser mødereferatet, TV2 ØSTJYLLAND har set. Et referat, hvor kommunen skriver, at Tove Dreyer benytter sit kald og først efter syv timer får den fornødne hjælp.

Kommunen beskriver, ifølge referatet, selv indsatsen som 'stærkt forsinket'.

- Jeg er virkelig ked af at få bekræftet, at det er det, der er sket. På den anden side er det virkelig rart, at de erkender, at min mormor har talt sandt og ikke var diffus, siger Sofie Dreyer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun og familien er dog af den opfattelse, at der snarere er gået næsten otte timer, før den 97-årige fik hjælp.

Annonce:

Hvad der præcis sker, efter 97-årige Tove Dreyer bliver fundet om natten, er uklart. Men kvinden får, ifølge familien, smertestillende medicin gennem læger, de i de følgende dage selv er i kontakt med. Fire dage senere falder Tove Dreyer igen og bliver denne gang indlagt på hospitalet.

I kvindens sundhedsjournal, som TV2 ØSTJYLLAND har set, står der ikke direkte noget om, hvorvidt de mange timer på gulvet har haft sundhedsmæssige konsekvenser for den ældre kvinde.

Sundhedspersonalet konstaterer dog blandt andet, at kvinden har nyresvigt og, at faldet tilsyneladende gør, at 'korthuset falder'. Hun bliver udskrevet for at dø i eget hjem. Det gør hun tre uger senere.

Tove Dreyers familie er overbeviste om, at den 97-årige havde været her i dag, hvis hun var blevet fundet tidligere den 30. september.

- Var hun fundet til tiden, havde vi haft hende et par år mere, siger den 97-åriges datter, Hanne Dreyer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Familien har - for at få sagen fuldt belyst - bedt om at få udleveret opkaldsloggen fra Tove Dreyers nødkald og hendes sundhedsjournal. Det har Aarhus Kommune afvist. Blandt andet fordi, kommunen mener, det er et internt arbejdsredskab.

Annonce:

Aarhus Kommune vil ikke stille op til interview i sagen. Skriftligt meddeler kommunen:

- Det bør ikke kunne ske - og det må ikke ske. Det er naturligvis helt afgørende, at alle vores medarbejder svarer på indkomne nødkald og overholder alle retningslinjer.

Kommunen oplyser videre, at der kører en personalesag, hvorfor den ikke har yderligere kommentarer.

Det har heller ikke været muligt for TV2 ØSTJYLLAND at få et interview med Christian Budde (V), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.