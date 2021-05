988 personer er blevet testet positiv for corona de sidste 27 timer

988 er de sidste 27 timer registreret smittet med coronavirus. Normalt dækker opgørelsen over 24 timer.

Antallet af indlagte fortsætter med at falde, og der er således 161 indlagte - et fald på to fra tirsdag.

En person er død med coronavirus.

40 ligger på intensivafdeling og af dem ligger 21 i respirator.