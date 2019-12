99-årig prøver McDonald's for første gang: Her er hans reaktion

William Thorpe fylder snart 100, men inden da skulle han lige nå at prøve takeaway-mad

Det var først for nylig, det gik op for engelske William Thorpe, hvad fast food egentlig er. Han havde aldrig selv prøvet den hurtige madløsning, men det besluttede han sig for, han skulle nå, inden han rundede 100 år.

Det melder blandt andre Daily Mail.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan det gik.

Pizza, burgere og donuts var blandt de lækkerier, 99-årige William Thorpe får serveret sammen med vennen Ann Sadler-Smith, der selv er 80. Til daglig bor de to på plejehjemmet Oak House i den engelske by Slough, som ligger 35 kilometer vest for London.

Vennerne er særligt fan af McDonald's Big Mac. Især saucen kan William ikke få armene ned over.

- Jeg elsker Big Mac'en. Også selvom det er en ordentlig burger. Det var dagens favorit, siger han.

- Saucen, de har brugt, er lækker. Og prisen for burgeren virker meget rimelig, tilføjer han.

De to venner er særligt imponerede over McDonald's Big Mac-burger. Foto: Caters

Ann var mere til pizzaen fra Domino's, da hun først fik lært, hvordan hun skulle spise den.

- Jeg skulle lige lære det i starten, men den var lækker og havde bid, siger hun.

Til dessert stod den på en chokoladedonut. Den var de begge fans af, men det var lidt for meget af det gode oven på de andre retter.

- Det var lækkert, men jeg kunne ikke nyde den så meget, fordi den kom lige efter et måltid, siger William.

- Der er det mere tid til en god kop te, skyder han ind.

Og det er Ann enig i.

- Jeg kunne spise sådan en dessert igen og igen, men jeg ville ønske, jeg havde startet med den, lyder det fra hende.

Der er tomler op hele vejen rundt for William Thorpe, der havde selskab af sin ven Ann Sadler-Smith. Foto: Caters

Lederen på plejehjemmet, Yvonne Keating, fortæller, at de på plejehjemmet forsøger at opfylde så mange af beboernes ønsker som muligt.

- Det har vi haft meget travlt med i år. Vi har eksempelvis forsøgt at få kendte fodboldtrænere forbi. Man kan ønske om ét initiativ i hvert af vores hjem, og vi har mange flere klar til næste år, siger hun.