Åben hele natten: - Nødt til at gøre noget

Onsdag træder en række af de forbud og tiltag, som Mette Frederiksen annoncerede på sit pressemøde tirsdag aften, i kraft.

Det betyder blandt andet at frisører ikke længere må betjene kunder.

På den baggrund har man hos Salon Capillum i Odense valgt at udnytte tiden til det sidste.

Det skriver TV2 Fyn.

- Vi vil rigtig gerne tilgodese vores kunder. Det er en svær tid for mig og min kompagnon. Vi får stor støtte fra kunderne. Folk vil gerne komme herind, og vi vil gerne give kunderne en god behandling, inden vi lukker ned, siger indehaver Wickie Eriksen til TV2 Fyn.

Salonen har haft kunder hele natten. Foto: Salon Capillum

Kunder hele natten

Frisøren havde således åbent fra tirsdag klokken 23:00 og lukker først onsdag klokken 10, når forbuddet træder i kraft.

Selv om frisøren er klar over, at den ekstraordinære åbning kan blive modtaget negativt, vælger hun alligevel at holde salonen åbent så længe som muligt.

- Jeg kan godt forstå, hvis jeg ikke var virksomhedsejer, at nogle tænker, at nu samler I en masse mennesker. Der vil altid være nogen efter os, men vi er også nødt til at gøre noget som en lille virksomhed, siger Wickie Eriksen.

Hun fastslår samtidig, at man har så lidt kundekontakt som muligt, og at salonen aldrig er overfyldt.

Dørene bliver låst klokken ti.