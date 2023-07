Åbent hus på Lauritz-slottet: Ekstra Bladet smidt på porten

Au revoir!

Et fornemt arrangement løb søndag af stablen på Lauritz-parrets château i Provence. Her åbnede vinslottet dørene for offentligheden og inviterede til vinsmagning, musik og mad i baghaven.

Men ikke alle var velkomne til det åbne hus.

Ekstra Bladet blev således bedt om at forlade grunden, før vi overhovedet havde sat foden inden for slottets mure.

Ligesom da Ekstra Bladet besøgte det luksuriøse slot onsdag, var det stedets forvalter, som var blevet sendt i byen for at sætte en stopper for besøget.

Der var tale om et arrangement for offentligheden, men altså ikke for pressen, lød forklaringen, mens gæsterne strømmede ind bag ham for at sippe vin.

'Ingen kommentarer'

Onsdag talte Ekstra Bladet med en gruppe borgere fra lokalområdet, som forklarede, at Mette og Bengt Sundstrøm altid selv plejer at deltage i åbent hus-arrangementet, der er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Men hvorvidt Mette og Bengt Sundstrøm, som var henholdsvis direktør og bestyrelsesformand i det konkursramte Lauritz.com, rent faktisk gemte sig på slottet søndag, ville forvalteren ikke svare på.

- Ingen kommentarer, lød det gentagne gange.

Slottet var søndag åbent for alle - på nær pressen. Foto: Emil Agerskov

Bengt i byen?

Ekstra Bladet spurgte flere af gæsterne, da de forlod eventet, om de havde spottet det kulørte par. Flere kendte ægteparret, fordi de selv boede i området, men ingen havde umiddelbart set dem.

Hvorvidt de befandt sig på slottet uden at deltage i deres egen fest, er derfor uvist.

Men et stenkast fra Lauritz-slottet ligger landsbyen Rians, hvor en indbygger kunne fortælle, at han helt sikkert havde set Bengt Sundstrøm til et arrangement i byen om fredagen.

Derfor satte Ekstra Bladet igen kurs mod slottet, kort efter at arrangementet var sluttet søndag aften.

Stadig ingen svar

Men endnu en gang blev vi bremset ved porten af Sundstrøm-parrets forvalter, der modvilligt måtte agere stikirenddreng på vegne af parret, som er i flyverskjul.

Demonstrativt blev de sorte jernporte smækket i, og forvalteren ville forsat ikke oplyse, om parret befandt sig blot få meter fra os inde på slottet.

Igen forlod vi stedet uden svar fra parret bag det fallerede Lauritz.com. I bakspejlet kunne man skimte portene blive åbnet, da vi trillede ned ad grusvejen.

Det har endnu ikke været muligt for Ekstra Bladet at få et interview med ægteparret, der ellers ikke plejer at gemme sig for pressen. Her er de fotograferet på den røde løber til en filmpremiere. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lauritz.com skylder millioner

Ekstra Bladet har i ugevis forsøgt at finde ægteparret for blandt andet at spørge, hvordan det kunne gå så galt for det engang så populære auktionshus.

Lauritz.com efterlader nemlig en gæld på 148 millioner. Herunder over 50 millioner til helt almindelige danskere, der har penge i klemme i virksomheden.

Den danske statskasse lider også under konkursen, og Lauritz-selskabernes samlede gæld til skattemyndighederne er mindst 9,3 millioner kroner.

Dertil skylder auktionshuset penge til en række velgørende organisationer. Det gælder 859.980 kroner til Danmarks Indsamling, der samler penge ind til verdens sårbare børn. Også SMILfonden, der hjælper børn med alvorlige og kroniske lidelser, har 409.000 kroner til gode, mens Ungdommens Røde Kors mangler 695.800 kroner.

