Åbent hus: Vil sælge Hvidovres dyreste rækkehus

Ægteparret bag det lukningstruede selskab Canopylab, Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen, har siden juni forgæves forsøgt at sælge Hvidovres dyreste rækkehus beliggende i Filmbyen på det gamle kaserneområde. Det tilsyneladende urealistiske prisskilt lød indtil weekenden på knap ni millioner kroner.

Men parret har netop sænket udbudsprisen med 750.000 kroner til 8.245.000 kroner. Ifølge Boligsiden.dk er det dog stadig det dyreste rækkehus i postnummer 2650.

Rækkehuset er til salg hos mæglerfirmaet Jesper Nielsen, som forsøger at fremme salget med åbent hus med forhåndstilmelding på søndag.

Et salg til den nye udbudspris vil dog stadig frigøre et pænt millionbeløb, da der er tinglyst gæld i rækkehuset for cirka fire millioner kroner.

Ifølge Tinglysningen købte parret huset i 2016 for fire millioner kroner - og er altså næsten nabo til kriseramte Canopylabs sidst kendte firmaadresse, som ligger blot få hundrede meter væk.

Ejendomsmægleren fremhæver både rækkehusets New Yorker-stil fordelt over 166 kvadratmeter og de landlige omgivelser. Foto: Kortforsyningen

I maj oplyste teknisk direktør Christian Skræm Juul Jensen, at Canopylab nu ville flytte fra Filmbyen. Han var samtidig i færd med at tømme kontorerne for møbler og andet inventar.

Canopylab - der torsdag blev sendt til tvangsopløsning hos Sø- og Handelsretten - har dog aldrig officielt skiftet adresse over for Erhvervsstyrelsen. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth og Christian Skræm Juul Jensen.