Åbne eller lukkede? Danske campingpladser savner klar udmelding

Statsminister Mette Frederiksen (S) har opfordret danskerne til ikke at tage i sommerhus af frygt for, at det vil føre til yderligere spredning af smitte med coronavirus.

På de danske campingpladser er man dog i tvivl, om det betyder, at man skal lukke helt ned.

Det har de valgt at gøre på Jambo Feriepark ved Saltum i Nordjylland, men direktør Carsten Egelund savner en klar udmelding fra myndighederne.

- Gennemsigtigheden står af, når man ikke melder helt klart ud, som man har gjort det med frisører, restauranter og hoteller, for vi ved ikke, hvordan vi står i forhold til kompensation, siger han til DR.

Det er Tina Jensen, som ejer Nyborg Strand Camping enig i. Her har de dog valgt at gøre klar til sæsonåbning på fredag.

- Man er faktisk i tvivl, og hvis man åbner, så er man jo nødt til at lave begrænsninger på brug af ens servicebygning, men folk kan jo stadig godt bruge deres egne campingvogne, siger hun.

Også andre steder på Fyn har man valgt at åbne for campingsæsonen. Det gælder blandt andet hos Løgismose Strandcamping på Vestfyn og Grønnehave Strand Camping i Nyborg.

- Vi ser ikke rigtig nogen grund til at lukke. En af grundende er blandt andet også en juridisk faktor, fordi vi har forpligtet os over for vores fastliggere, som har skrevet kontrakt, siger Søren Jørgensen, der er ejer af Grønnehave Strand Camping.

Interessen for en campingferie i påsken er dog dalet en smule fra turisterne, fortæller Søren Jørgensen.

- Men vores fastliggere glæder sig helt vildt til at komme herned fra på fredag.

Der er dog en del forholdsregler, som skal overholdes, understreger Søren Jørgensen.

- Det er nul påskefrokoster og nul besøg hos hinanden i forteltene. Og det er klart, at vi må lege politimænd og sørge for, at der er god ro og orden, og det sætter vi en ære i at gøre, siger han til DR.

Selvom myndighederne anbefaler, at man bliver hjemme og begrænser aktiviteter i påsken, håber Søren Jørgensen, at det stadig er muligt at have campinggæster og holde smitten væk.

- Jeg håber, at vores kære campister tænker sig rigtig godt om. Og vi har en masse restriktioner om at holde afstand, og vi har valgt at lukke vores køkkenfaciliteter og vores store baderum og fællesrum, fortæller han.

Dansk Camping Union har valgt at lukke de vinteråbne pladser og udskyde sæsonen for de 22 campingpladser til den 13. april på grund af coronavirus.

Brancheforeningen Camping Outdoor Danmark har kontaktet Statsministeriet for at få et klart svar på, om campingpladserne skal lukke helt ned.

DR har kontaktet Statsministeriet for at høre, hvordan campingpladserne skal forholde sig. Statsministeriet henviser til Justitsministeriet, som oplyser, at det ikke er ulovligt for campingpladser at holde åbent, og justitsminister Nick Hækkerup (S) siger til DR:

- Regeringen og myndighederne følger situationen meget tæt. Vi overvejer løbende, om der er behov for yderligere tiltag for at hæmme spredningen af COVID-19.