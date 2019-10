Åbner i 2020: Sådan bliver ny dansk tema-park

På skuldrene af en mere og mere ophedet debat om bæredygtighed og ansvarlig adfærd, så de kommende generationer også kan nyde godt af naturen, åbner verdens første tema-, forlystelses- og oplevelsespark af sin art på det, der en gang var havbund og indtil for et par år siden blot var nogle flade marker uden for Ringkøbing på vejen mod Søndervig.

- Jeg er ikke i tvivl om, at timingen er helt perfekt i forhold til at skabe en park med netop dette indhold, og derfor tror jeg også, vi har meldt meget forsigtigt ud, hvad angår det forventede besøgstal, siger formidlings- og oplevelseschef, Jørgen Lund Møller, da Ekstra Bladet som ét af de første medier får en rundvisning i den 50 hektar store Naturkraft-park, som indvies 4. juni næste år.

Det forventede besøgstal indtil udgangen af 2020 lyder på 230.000, og med vanlig, vestjysk forsigtighed budgetterer Naturkraft i de følgende hele kalenderår med et besøgstal på cirka 300.000.

- Med de seneste års stigende fokus på co2-udledning, alternative energiformer og naturbeskyttelse både herhjemme og i store dele af resten af verden tror jeg godt, at vi med lidt held og dygtig markedsføring kan opnå et markant højere besøgstal end de 300.000, uddyber Jørgen Lund Møller.

Omkranses af vold

Naturkrafts knap 5500 kvadratmeter store hovedbygning får snart tag på, inden den for en stor dels vedkommende dækkes til af enorme mængder jord. Bygningen skal - udover reception, kunst-installationer og en café med udsigt til Ringkøbing Fjord - huse de tre såkaldte sfærer, som bliver tre kupler med forskellige udstillinger.

Parken omkranses af en 628 meter lang, cirkulær vold, som er 14 meter over vandoverfladen på sit højeste punkt. Inden for volden er der fuld gang i arbejdet med flere af de såkaldte oplevelsesfaciliteter - herunder svævebane, skovhave, strandklitte og sol-labyrint.

Jørgen Lund Møller viser glad og stolt en tegning af hovedbygningen inde fra frem for Ekstra Bladets fotograf. Foto: Ernst van Norde

- Mange spørger; bliver I et tivoli eller et museum, og vi svarer ingen af delene og alligevel lidt af hvert, men vi bliver først og fremmest en naturkraft-park med fokus på, ja, naturens kræfter.

- Man kan sige, at det for gæsterne kommer til at handle om tre hovedtemaer; iagttag, prøv og forstå, forklarer Jørgen Lund Møller, der er uddannet biolog og tidligere har arbejdet med opførelsen og opstarten af Silkeborg Aqua og Dyrepark fra 1992-94 og siden som udstillingsleder og direktør i Kattegatcentret i Grenaa.

Bliver billigere end Legoland

Når dørene åbnes næste sommer, har Naturkraft kostet 250 millioner kroner at realisere, og finansieringen er især blevet løftet af A.P Møller Fonden og Ringkøbing-Skjern Kommune, som hver især har givet 100 millioner.

Projektet har været undervejs i cirka 10 år, og i det seneste års tid har 40 mand i gennemsnit dagligt været i gang med at opføre parken, hvis indgangsbillet for både børn og voksne kommer til at koste 160 kroner pr person.

- Selvom vi vil opkræve samme pris for børn og voksne, bliver vi stadig billigere end eksempelvis Legoland og Tivoli, pointerer 61-årige Jørgen Lund Møller, der har været fuldtidsansat i sit job i Naturkraft siden november 2017.

- Det er ikke bare en arbejdsplads for mig, det er også en legeplads, hvor jeg nyder at være med til at udvikle et unikt projekt, som jeg tror kan blive et trækplaster for både danske og udenlandske turister.

***

Kort om Naturkraft

Parken skal have åbent fra klokken 9.30-18.00 i sommerhalvåret og fra klokken 10-16 i vinterhalvåret.

Der vil blive oprettet en 'skoletjeneste' med faciliteter til indlæring for skoleklasser på besøg.

Naturkraft får 20 fastansatte hele året og dertil et ukendt antal løst ansatte i de travleste perioder.

Projektet relaterer sig også til de af FN´s 17 verdensmål, som passer til konceptet, herunder bæredygtighed og møblement i genbrugsmaterialer.