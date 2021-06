Åbner kølecentre: Amerikanerne smelter

Flere amerikanske delstater er begyndt at åbne offentlige nedkølede centre, hvor borgere kan søge ly fra den massive varme, der har ramt dele af USA.

De usædvanligt høje sommertemperaturer på omkring 40 grader har ramt regionen Pacific Northwest, der omfatter de nordvestlige dele af USA og den sydvestlige del af Canada.

Det vil hovedsageligt sige de amerikanske delstater Oregon og Washington samt den canadiske provins British Columbia.

I Oregon planlægger myndighederne at åbne tre kølecentre i området omkring storbyen Portland.

- Dette er livstruende varme. Folk har brug for et sted, der er køligt i de kommende dage, siger Jennifer Vines, der er sundhedsmedarbejder i Multnomah County, der omfatter Portland.

Der er også blevet åbnet kølecentre i dele af Californien og andre steder i Pacific Northwest.

I biografen er aircondition i sig selv blevet et salgstrick. Foto: Maranie Staab/Ritzau Scanpix

Temperaturerne er steget på grund af højtryk, der har dannet en slags låg med varm luft over det nordvestlige USA og Canada. Det melder USA's nationale vejrtjeneste (NWS).

Det har medført temperaturrekorder i British Columbia i løbet af weekenden med tæt på 40 grader flere steder. Blandt andet i skisportsbyen Whistler. Det er 10-15 grader højere end normalt.

NWS har også udsendt en advarsel om 'farlig hedebølge', der kan udløse rekordhøje temperaturer i delstaterne Washington og Oregon.

Forsyningsselskaber i områderne har bedt deres kunder om at spare på energien under hedebølgen og sat ekstra mandskab ind for at kunne reagere hurtigt på strømudfald.

Vejrtjenesten NWS advarer også om, at det tørre og blæsende vejr kan føre til større risiko for brande.

Det er forventet, at den vil udsende en særlig varsel i Californien og andre steder, hvor forholdene indbyder til skovbrande.

Skovbrande hærgede over 17.000 kvadratmeter land sidste år. Hundreder af californiere mistede deres hjem under de voldsomme brande.

