Åbner sag mod Trump-advokat

Rudy 'Honninggrævlingen' Giuliani

Foto: Ritzau Scanpix

Rudy Giuliani er meget mere end blot Donald Trumps personlige advokat. Han er Trumps 'first friend' og - ifølge Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon - helt uundværlig for Trump.

- En af årsagerne til, at han vandt (i 2016, red.), var, at Rudy var der 24/7. Rudy var hardcore. Han er ligesom en honninggrævling, har Steve Bannon sagt med reference til verdens mest frygtløse dyr, der kan dræbe stort set alt og alle - og selv kan overleve alt fra at blive bidt af en af verdens farligste slanger til at blive skudt med en pistol.

Desuden er honninggrævlingen kendt for sin tykke og løse hud, der gør, at den kan komme ud af ethvert greb. På samme måde er Rudy Giuliani utallige gange kommet Donald Trump til undsætning, så præsidenten er 'sluppet fri'. Som for eksempel i 2016, da en båndoptagelse af Trump, der talte om at tage kvinder i skridtet, blev offentliggjort. Her forsvarede Rudy Giuliani ham og gik på tv i samtlige af de fem prominente søndag morgen-talkshows for at tale optagelsen ned.

Selv er Rudy Giuliani en stor kanon, der tjente som New Yorks borgmester fra 1994 til 2001. Han blev hyldet for sin håndtering af krisen i forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001 og blev senere kaldt 'Amerikas borgmester'.

De efterfølgende seks år tjente han intet mindre end 30 millioner dollars som foredragsholder og offentlig taler. I 2008 var det helt naturligt for ham at stille op som præsidentkandidat, og i 2007 meddelte han, at han stillede op som republikansk kandidat. Trods en dyr kampagne blev hans nominering ingen succes, og hans ekskone har blandt andet fortalt, at han aldrig helt blev den samme efter det.

Nu går han igen forrest i jagten på et præsidentembede - denne gang for sin gode ven Donald Trump.

Kilder: The Guardian, New York Times