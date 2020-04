Åbning af køreskoler: - Du kan tro, vi glæder os

Kørelærere og elever glæder sig til at kunne sætte sig ind i bilen igen, efter regeringens melding natten til fredag om en udvidelse af de erhverv, der snart må genåbne.

- Du kan tro, vi glæder os til at komme i gang. Nu skal vi ud og køre, og gøre vores elever glade. Og så er det forår. Det kan næsten ikke blive bedre, fortæller Michael Olsen, der er indehaver af køreskolen Easy Drive.

Ekstra Bladet møder Michael Olsen i Gentofte, hvor han fredag holder et efteruddannelseskursus for andre kørerlærere.

- Vi har ventet med spænding, siden vi lukkede ned. Vores elever glæder sig til at komme i gang igen, siger Olsen begejsret.

Kørelærer Michael Olsen er begejstret for at skulle tilbage på arbejde. 'Og så er det forår'. Foto: Aleksander Klug

Venter på retningslinjer

Præcis hvordan, det skal lade sig gøre, er endnu uklart. Som før har Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke fulgt med regeringens udmelding.

- Man sidder jo tæt i en bil, så det er vi spændt på. Og så er der teorilokalet. Der er jo stadig forsamlingsforbud med to meters afstand, men det betragter vi ikke som noget stort problem, fortæller Michael Olsen.

- Vi håber på, at de nye retningslinjer kommer inden senest i morgen, lørdag, så vi kan nå at kontakte vores elever. Vi har planlagt holdstart på mandag, men vi har ingen ide, om det bliver til noget.

Fredag eftermiddag skal Dansk Kørerlærer-Union mødes med myndighederne om, hvordan genoptagelsen af køretimer skal foregå.

Bekymring blandt kørelærere

I Facebook-grupper for kørelærere har snakken gået frem og tilbage. Ifølge Michael Olsen har flere udtrykt en bekymring over den tætte kontakt.

- Nogle er meget skræmte over den tætte kontakt. Vi er jo - stort set alle - bange for det her. Den generelle holdning i branchen har været at vi har sammenhold i det her. Vi afventer, hvad der sker, siger han.

Men nu kan han mærke på dem, han taler med - og de kørelærere han netop nu holder kursus for - at de gerne vil i gang. Men ikke for enhver pris.

- Vi vil jo ikke bidrage til at få spredt det her. Vi vil heller ikke selv blive syge. Det er lidt ambivilant. Men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil i gang og gerne have nogle penge på kontoen.

Svært at gennemskue hjælpepakker

Mens indtægterne for kørelærerne er udeblevet, har huslejen, forsikringer på bilen og en masse andet stadigt skulle betales.

- Det gør mere og mere ondt, jo mere kontoen bliver drænet. Så kan man spørge om at få henstand eller få hævet sin kassekredit, men det er ikke ligefrem et ønskescenarie, fortæller kørelæreren.

- Jeg har kigget på hjælpepakkerne, men det har været svært at gennemskue, hvad man har krav på at få.

En af udfordringerne for kørelærerne har været, at de gerne har måttet holde teoriundervisning, og ikke et blevet tvunget til at stoppe, ligesom andre erhverv. Ifølge loven skal teoriundervisning suppleres af kørsel.

Særlig opmærksomhed på rengøring

Udover nogle ekstra lektioner til de elever, der nu ikke har kunnet køre i en måneds tid, er det særligt hygiejnen, der sættes i fokus.

- Der er ingen tvivl om, at der kommer øget opmærksomhed på rengøring. Særligt i bilen ved rattet, gearstangen, blinkerarmen og så videre. Og skulle der være en, der nyser i bilen, er det jo noget der ligner en totalrengøring af hele bilen foran. Men det klarer vi nok også, siger Michael Olsen.

- Personligt tænker jeg, at hvis man spritter af, og også husker ikke at gnide sig i øjnene, pille sig i næsen og generelt holde lidt igen med nogle af de ting, vi ikke altid tænker nærmere over, så tror jeg, at vi kan komme langt.