Åbningstilbud på benzin skaber kæmpekø

Åbningen af en ny tankstation mellem Stensved og Vordingborg i Sydsjælland har fredag eftermiddag skabt en kæmpemæssig kø på flere kilometer.

Årsagen er et slagtilbud på benzin og dieselolie til 5,90 kroner literen.

Det er noget, som bilisterne tilsyneladende kan forstå, og Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er i løbet af eftermiddagen har været kilometerlang kø.

Det hele begyndte, da Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S) indviede stationen klokken 13, skriver TV Øst. Det gjorde han blandt andet ved at konstatere, at der indtil klokken 17 ville være slagtilbud.

Siden strømmede bilister til tankstationen, som ligger ganske tæt på Sydmotorvejens afkørsel 41.

Der kunne spares cirka 200 kroner på en fuld tank, hvis man valgte at kigge forbi Shell Express på åbningsdagen. Foto: Per Rasmussen

Allerede klokken 14.30 var der ifølge Googles opgørelse over trafikken en kø på 2,4 kilometer på landevejen. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det har været helt vildt.

- Det er fuldstændig sindssygt. Folk holdt over en time i kø for at få benzin og diesel til 5,90 kroner literen. Der var kø på flere kilometer. Det var så meget, så trafikradioen gik ind og advarede mod den lange kø, siger Ekstra Bladets mand.

- Tænk at nogen gider at bruge så lang tid på at spare måske 200 kroner.

Flere bilister, som ikke holdt i kø på grund af tilbuddet, har over for Ekstra Bladets fotograf på stedet givet udtryk for, at de troede, at der var tale om et alvorligt trafikuheld. Nogle var på vej på weekend på Møn, og strækningen mellem Vordingborg og Stensved er den foretrukne for mange, der kommer fra motorvejen.

- Da det gik op for dem, hvorfor der var kø, synes de også, at det var helt pjattet, siger Ekstra Bladets fotograf.

Der er tale om en Shell Express tankstation. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til situationen fra selskabet, der driver Shell-stationerne i Danmark, DCC Energis retaildirektør Søren Maretti, men han er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Hvis man ville uden om køen ad en alternativ rute, var det nødvendigt med en omvej på cirka 20 kilometer.