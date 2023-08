Åh nej! DMI melder risiko for kraftig regn og torden

Selvom der er snart kan være udsigt til mere stabilt vejr, venter først et ordentligt regnskyl

Danskerne kan godt begynde at kridte danseskoene, for der bliver formentlig rig mulighed for regndans lørdag.

DMI har nemlig netop udsendt en risikomelding, som spår kraftig regn og torden flere steder i landet lørdag.

Meldingen er gældende fra lørdag klokken 14 til søndag klokken 24. Regnskyllet ser ud til at ramme Sjælland, Fyn og den sydlige og østlige del af Jylland.

Højtryk nærmer sig

Hvis du drømmer om at nyde august udendørs, er der dog ikke kun nedslående nyt. Der er nemlig udsigt til, at vejret kan stabiliseres en smule i næste uge.

- Det kan måske blive lidt mere stabilt fra midten af næste uge. Der har vi et højtryk, som nærmer sig, forklarede meteorolog Nadine Damsberg til Ritzau fredag morgen.

Samtidig bliver weekenden relativt vindstille, og temperaturerne forventes også at snige sig op over 20 grader mange steder.

