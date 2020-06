Åh nej! ikke igen

- Nej, det kan simpelthen ikke passe!

Gitte Saaby Kjær og Kristina Lund Thinggaard havde svært ved at fatte det, da de første beskeder begyndte at bimle ind på deres mobiltelefoner tidligt lørdag morgen. Børnehaven brændte!

Nu står de to mødre og ser, hvordan brandfolkene stadig arbejder i den del af huset, der er hårdest ramt. Et stort hul i taget, udbrændte bjælker - et stort, sort hul, hvor børnene legede.

- Jeg får ondt i maven. Børnene stortrives her! Vi var lige kommet tilbage efter så meget tumult. Det er simpelthen forfærdeligt for alle, siger Gitte.

Børnene, der i hverdage bliver kørt i busser fra Sluse- og Teglholmen ud til udflytterbørnehaven i skoven ved Mindelunden, har haft en omtumlet tid med genhusninger, barakker og lånebørnehave.

- Personalet har taget det flot, men på deres vegne er det svært at magte at de nu skal gennem det her. Vi frygter at de nu søger væk, for det er et formidabelt personale, som vores børn trives utroligt godt med, siger kvinderne og fortæller om de mange forhindringer, der ramte dagligdagen i børnehaven sidste år.

Børnenes store legerum og en af stuerne er nu forvandlet til sorte huller. Foto: Anthon Unger

- Der har været en sag om skimmelsvamp, hvor alle måtte genhuses midlertidigt. Det skulle have taget to til fire måneder, men det kom til at vare over et år. Vi var alle netop kommet tilbage hertil, da institutionen to uger efter blev lukket ned på grund af Corona. Vi kunne endelig komme tilbage 20. april, hvor de åbnede igen... Og så sker det her.

Børnene plejer at stortrives her, så det er svært at fortælle dem, hvad der er sket, siger forældrene: Anton Unger

- Det er en mavepuster. Forældrene skriver sammen på vores facebookside. Alle er dybt ulykkelige - og det har været svært at fortælle det til vores børn.

- Da jeg fortalte det det til min ældste søn, begyndte han at græde, for hvad nu med den papirflyver, som en af pædagogerne havde lavet til ham? Og hans nye regntøj, han ikke havde fået med hjem, siger Kristina.

Kvinderne er rystede, men de slår fast, at ikke har noget at udsætte på hverken Københavns kommune, personalet eller ledelsen. Tværtimod:

- Vi elsker det her sted, men branden har selvfølgelig skabt stor utryghed. Vores appél til kommunen er, at det her skal fikses så hurtigt som muligt - der må IKKE gå bureaukrati i det her.

- Vi er ikke curlingmødre, og som forældre vil vi gerne samarbejde bedst muligt. Vi er alle lige interesserede i, at der nu ikke kommer en lang udbudsrunde eller en forsikringssag, der trækker ud. Så kære kommune, vil I ikke nok arbejde hurtigt i den her sag og tænke i nye, kreative løsninger. Det gælder vores børn, personalet - os alle!

Lørdag aften har forældrene nu fået besked om, at deres børn midlertidigt bliver flyttet til en lånebørnehave i Brønshøj. 'Det giver så meget tryghed og tillid til vores personale i børnehaven' skriver Gitte Saaby Kjær i en sms til Ekstra Bladet.

Brandsted undersøges

Politi og brandfolk arbejdede stadig lørdag ved børnehaven i Hellerup. Først mandag vil gerningsstedet blive undersøgt for tekniske spor, oplyser vagtchef ved Københavns Politi. Foto: Anthon Unger

Der har den seneste tid været flere brande i børne - og ældreinstitutioner. Senest 31. maj, hvor brandvæsnet blev kaldt ud til i alt syv brande i Herlev - og 4 maj, hvor brandvæsnet måtte rykke ud til en brand i Børnehuset i Holbæk.

Men det er for tidligt at konkludere, hvorvidt der er en sammenhæng - eller om branden i børnehaven på Rymarksvej 131 natten til lørdag kan være påsat, siger vagtchef ved København Politi Henrik Stormer:

- Jeg kan endnu kun sige, at vi fik anmeldelse om branden i børnehaven klokken 02.09 natten til lørdag - og da beredskabet kom frem, brændte det meget kraftigt - og at politi og brandfolk stadig arbejdede på stedet lørdag middag.

- Ifølge mine oplysninger skyldes det, at efterslukningen har vist sig at være rimelig uforudsigelig.

- Er der noget der tyder på, at branden kan være påsat?

- Det har jeg ingen oplysninger om. Stedet vil blive spærret af, og der vil ikke være nogen gerningsundersøgelse af stedet før på mandag.

- Der er set flere brænde i institutioner i den seneste tid, er der en tråd - eller sammenhæng - i det?

- Det er alt for tidligt at sige noget om endnu, fastslår han.