Åh nej: Nu stiger salget af læbestift

Normalt er det et godt tegn for verdensøkonomien, når varerne bliver revet ned af hylderne.

Men sådan forholder det sig historisk ikke med salget af læbestift og make-up. Faktisk viser et kig tilbage i tiden, at netop make-up sælger bedst i krisetider.

Nu stiger salget igen, hvilket får advarselslamperne til at blinke for den globale økonomi.

Salget af læbestik og lipgloss steg med 28 procent fra januar til juni i år. Foto: MAC

Virkelighedsflugt

Mens folk normalt passer mere på pengene i krisetider, når det angår de fleste indkøb, mener eksperter ifølge Business Insider, at at man i pressede økonomiske tider forkæler sig selv med lette 'luksusvarer'

Fænomenet går under navnet læbestiftsindekset, hvilket bygger på den simple teori, at når økonomien går ned, går salget af læbestift op.

'I tider, hvor den disponible indkomst er knap, og der ikke er penge at bruge på ikke-essentielle varer, kan køb af læbestift være en form for virkelighedsflugt', skriver direktør og skønhedsanalytiker hos NPD Group, Natallia Bambiza, i et notat.

Læbestiftsindeksets bagmand er følge norske Dagbladet sønnen til kosmetik-milliardæren Estée Lauder, Leonard Lauder, som i 2001 opdagede, at salget af læbestift ofte toppede, når den amerikanske økonomi skrumpede.

Det skete eksempelvis under den store depression i USA i årerne 1929-1933 og under finanskrisen i 2008.

Natallia Bambiza peger på, at make-up-artikler modsat dyre designertasker er 'overkommelig luksus', som oftes bliver købt på impuls.

Frygten for reel recession i USA begynder at stige, efter at den amerikanske økonomi er skrumpet to kvartaler i træk. Foto: Spencer Platt/Ritzau Scanpix

Frygt for recession

Netop den amerikanske økonomi oplever for tiden en tilbagegang. Den befinder sig således officielt i en såkaldt teknisk recession, efter at den er faldet to kvartaler i træk.

Det viste tal fra USA i slutningen af juli. Landets bruttonationalprodukt (bnp) er i andet kvartal faldet med 0,9 procent. I årets første kvartal faldt det 1,6 procent.

En recession betegner en periode med økonomisk tilbagegang. Det kan blandt andet indebære stigende arbejdsløshed og faldende boligpriser.

Selv om begrebet teknisk recession er i spil, vil nogle økonomer måske ikke betegne perioden som en egentlig recession. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis kan definere en recession ud fra blot et enkelt nøgletal som eksempelvis bnp.

I Danmark faldt bnp 0,5 procent i første kvartal. Der er endnu ikke kommet tal for andet kvartal.

I Storbritannien forventer Bank of England også en kommende recession. Derfor har de netop foretaget den største renteforhøjelse i 27 år.

