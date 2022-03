Aalborg og Aarhus dropper russiske venskabsbyer

Aarhus vil ikke længere være venskabsby med den russiske by Sankt Petersborg.

Det har et enigt byråd besluttet onsdag, skriver Århus Stiftstidende.

Samarbejdet var allerede tidligere blevet suspenderet på grund af Ruslands behandling af LGBT+ personer, men på byrådsmødet onsdag blev venskabet sløjfet helt.

Baggrunden er Ruslands invasion af Ukraine.

Også Aalborg har sløjfet sit venskab med en russisk by ifølge Nordjyske.

28. februar besluttede Aalborg Kommune at stoppe samarbejdet med byen Pushkin, som ligger syd for Sankt Petersborg.

Sankt Petersborg er Ruslands næststørste by. Her bor 5,3 millioner mennesker. I Pushkin bor der omkring 100.000 mennesker, og Pushkin er kendt for sin kunst og kultur.

På byrådsmødet i Aarhus blev det foreslået, at Aarhus skal finde sig en venskabsby i Ukraine som erstatning for Sankt Petersborg.

Forslaget blev stillet af Dansk Folkepartis Jakob Søgaard Clausen.

- Det er en lille ting, som forhåbentlig kan give lidt ekstra kampgejst til de ukrainere, som kæmper for deres land, sagde byrådsmedlemmet.

Forslaget fik ifølge Aarhus Stiftstidende bred opbakning. Blandt andre fra borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Ifølge borgmesteren har Aarhus for et par år siden underskrevet en hensigtserklæring med den vestukrainske by Lviv. Men det er endnu ikke blevet til meget samarbejde med byen.

Jacob Bundsgaard vil dog gerne styrke samarbejdet med Lviv, når det bliver muligt, skriver Aarhus Stiftstidende.

I dag er Odense venskabsby med Ukraines hovedstad, Kyiv.

Formålet med at have venskabsbyer er at udveksle kultur, skabe kontakter i andre byer for erhvervslivet og se, hvordan andre kommuner arbejder.

Der er en del danske byer, som har flere venskabsbyer. De fleste venskabsbyer ligger i de nordiske lande eller andre steder i Europa.