Aalborgs borgmester testet positiv for corona

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), er testet positiv for coronavirus.

Det bekræfter borgmesteren selv i et opslag på Facebook.

Han mangler fortsat at få en endelig bekræftelse fra en PCR-test, men ifølge borgmesteren har han haft milde symptomer, og han er bange for, at den er god nok.

'Tankerne løber gennem mit hoved. Har jeg ikke været forsigtig nok? Kunne jeg have gjort noget for at forhindre det? Jeg aner ikke, hvor jeg er blevet smittet - eller hvordan. Jeg håber inderligt, at jeg ikke er kommet til at smitte andre. Men jeg vil opfordre alle, som har været i nærheden af mig, til blive testet,' skriver Thomas Kastrup-Larsen i sit opslag.

Foto: Tobias Nicolai

Den positive test betyder, at borgmesteren nu må tage den med ro - både politisk og fysisk. Han skal nu i selvisolation i sit hjem, hvilket ikke bliver nemt:

'Jeg er ikke ret god til at sidde stille, men reglerne for covid-19 er klare, så der er ingen vej udenom,' skriver han.

Han skriver endvidere, at han egentlig har det fint trods en smule feber og lettere hovedpine.

'Jeg troede ikke, at jeg skulle blive ramt af covid-19. Det ser jeg ud til at være blevet. Sender varme tanker til sundhedspersonalet, der kæmpe derude. I gør en fantastisk indsats!' slutter han sit opslag.