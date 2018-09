Ålen klar til putte-middag: Man skal ikke tæmme menneskers seksualitet

Ekstra Bladet vil gerne høre om puttefesterne eller lignende arrangementer på landet gymnasier eller andre uddannelser. Hvis du ved noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv en mail til 1224@eb.dk

Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? Nej Ja Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? Nej Ja Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? Nej Ja Skal 3.g-drenge lade være med at invitere udvalgte 1.g-piger til middage med seksuelle overtoner? 74 % Ja 26 % Nej Skal 3.g-piger lade være med at invitere udvalgte 1.g-drenge til middage med seksuelle overtoner? 67 % Ja 33 % Nej Skal der være seksualundervisning i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser? 66 % Ja 34 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere. Den unge gymnasiast Peter Aalbæk Jensen var ifølge hans eget udsagn både fregnet og grim, da han i 1972 begyndte i 1.g på Køge Gymnasium.

Dengang eksisterede der ikke såkaldte putte-middage - en tradition på en stribe gymnasier, hvor udvalgte piger fra 1.g kan gøre sig fortjent til at få lov at servere til en middag for 3.g-fyrene.

Ifølge den i dag 62-årige filmproducent bød gymnasielivet dog på både muntre og tåbelige initiativer, og han kunne sagtens forestille sig at gå forrest, hvis der var blevet budt op til putte-lege.

- Jeg vil være den sidste i verden til at forbyde noget som helst, og jeg er ked af at sige det, men ungdommen har jo altså seksuelle aktiviteter, og det kan ikke styres eller kontrolleres. Så udstyr for guds skyld dine unge mennesker og specielt dine døtre med evnen til at sige nej, siger filmmanden, som har fire døtre, til Ekstra Bladet.

- Man kunne også sige noget til drengene?

- Ja, men det lærer de vel ved, at der er nogen, der siger nej til dem. Sådan er spillet mellem mennesker, og at isolere det til de gymnasiale optagelsesritualer er sgu for pauvert og enøjet, fordi det her med grænser og ens personlige integritet gælder hele livet 360 grader rundt. Så jeg synes ikke, man kan regulere det nogen steder, fordi der lige her er en voldsom forargelse. Man må se vigtigheden af, at det frie og unge menneske skal lære sine egne grænser at kende. Det er der ikke nogen andre, der kan være dommer over, siger Peter Aalbæk Jensen, som fastholder, at der i livet - som ung og gammel - skal være plads til nøgenhed, sjov og ballade.

Skal have lov

Han giver ikke meget for forargelsen over gymnasie-traditioner, der går til og over kanten - hverken fra tidligere gymnasieelever eller andre.

Efter Ålens opfattelse klinger det hult, når en pige kommer flere år efter og føler sig krænket af for eksempel at have fået et klask i røven.

- Det er i nuet, man skal lære sig selv at sige til og sige fra, og du kan ikke være beskyttet mod alle verbale og fysiske overgreb. Og der er ikke nogen, der med rimelighed skal sætte nogen grænser for, hvad der tolereres, og hvad der ikke tolereres. Det må individet gøre selv. Giv i stedet de unge mennesker masser af kærlighed, så de kan træffe de for dem rigtige valg. Og hvis det er at optræde til en putte-leg og synes, det er skidesjovt, så skal de da have lov til det, og hvis deres valg er ikke at ville det, skal de bakkes op i det.

Det går galt

Ovenpå en lang række historier bragt i BT om putte-arrangementer, som har traumatiseret nogle involverede, har flere gymnasier meldt ud, at det er slut.

I kølvandet af debatten har Undervisningsministeriet i et brev indskærpet overfor landets gymnasierektorer, at det er skolernes ansvar at tage de nødvendige sanktioner i brug over for de elever, der har udvist adfærd, der er gået ud over skolernes undervisningsmiljø.

Det skal altså kunne føre til bortvisning.

Det er en fejl, mener Ålen:

- Du kan lave 600 regler og forordninger på danske gymnasier, på arbejdspladser og i det sociale rum, men det vigtige er at udstyre mennesker med en selvsikkerhed i forhold til, hvad de vil og ikke vil.

- Et menneskes fri vilje og specielt dets seksualitet kan ikke tæmmes og sættes i forordninger. Det er aldrig nogensinde lykkedes, og det er altid gået galt, når man har prøvet det.

Kompenseret med at være tosset

Peter Aalbæk Jensen er igen i forbindelse med #metoo-debatten blevet hængt ud som en chef, der ydmyger medarbejdere, ligesom han ovenpå en vejledning fra Arbejdstilsynet er blevet formanet om ikke at klappe nogen i røven hos Zentropa.

Han glider af på det meste, men han husker gymnasieårene som 'en svær tid med mange udfordringer i, hvordan man skulle finde den der sikkerhed til at være sig selv'.

Konkrete episoder fra dengang hævder han ikke at huske:

- Men der er man blevet fravalgt masser af gange til alt muligt. Det må jeg jo så leve med og har kompenseret med at være sjov og tosset i stedet for, siger Ålen, som understreger, at det værste, man kan gøre, er at trække offerkortet.

- Det er den nemmeste frakke at tage på. Men det er ikke specielt værdigt at se sig selv som et offer og trække det kort i tide og utide. Så skal man virkelig have været udsat for nogle voldsomme overgreb, før man kan få lov til det, og der tror jeg ikke, vi er.

Joan Ørting, sexolog

Foto: Linda Johansen

- Det er oppe i tiden, at de unge skal lave konkurrencer, som de ser det i Paradise Hotel. Så skal fyrene bedømme, når pigerne danser. Jeg synes ikke, man kan anklage de unge for at gøre det, for de ser det i tv, siger den 58-årige sexolog, foredragsholder og forfatter Joan Ørting om de berygtede putte-traditioner.

- Unge piger kan jo ikke sige nej til 3.g drenge. Der er ikke noget, de hellere vil, end at blive bekræftet af en ældre fyr. De vil gå langt over deres grænser for de her fyre. Det vil splitte pigegrupperne, som er en sårbar ting. De, som så er blevet udvalgt, vil gå længere for at være de mest sexede, og de, der ikke bliver udvalgt, vil så føle, at de ikke er noget værd. Jeg synes ikke, at der er noget positivt ved det.

Joachim Knop, skuespiller og student fra Øregård Gymnasium

Foto: Mik Eskestad

Øregaard Gymnasium i Hellerup, hvor blandt andet kronprins Frederik og prins Joachim i tidernes morgen gik, har i årenes løb været omtalt i medierne for at holde putte-middage.

- Dengang jeg gik på Øregård fandtes den slags putte-middage heldigvis ikke. Det virker udnyttende og tarveligt. Jeg er helt sikkert med på, at man skal se de nye 1.g'er an, men det der med at udnytte pigernes usikkerhed er ikke noget for mig, siger den 46-årige skuespiller, som gik på gymnasieskolen i Hellerup.

Nima Zamani, debattør og radiovært

Foto: Peter Gravesen

- Det er klart, at når man går i gymnasiet, så er det flatterende at blive inviteret med til en fest af 3.g drengene. Men skal man kunne tage vare på sig selv, for du er ikke lille barn længere. Det virker som om, at det er et overklasse-fænomen i de her kommuner, hvor forældrene ikke har tid til at opdrage deres børn. Det er som om, de slet ikke har fået deres moralkodeks sat rigtigt på plads hjemmefra. Jeg synes ikke, at det er en samfundsopgave at lære børn de her ting. Det er deres forældres ansvar.