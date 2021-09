Ålen: Vi har givet Danmark en forpulet Oscar

Danmark får fuld valuta for de millioner af skatteyderbetalte støttekroner, som bliver pumpet i store succesfilm.

Og det selvom penge kun i forsvindende lille omfang bliver betalt tilbage.

Så klar er beskeden fra Peter Aalbæk Jensen, stifter og medejer af Zentropa.

- Skatteborgerne får satans meget for de penge. Det kan jeg love dig for. Vi har givet dem en forpulet Oscar. Vi har givet dem en film, som 700-800.000 danskere har set i biografen.

Han henviser til succesen 'Druk', der foreløbig kun har betalt 563.0000 ud af 8,7 mio. støttekroner retur.

- Politikerne, som du selv har været med til at stemme ind i Folketinget, mener, det er en god idé; den her åndssvage regel om tilbagebetaling, som vi diskuterer med næsvise journalister hver fjerde år. Jeg siger: Drop den - det eksisterer ikke. Der er kraftedeme ikke nogen, der betaler tilbage.

Ekstra Bladet er taget til Herfølge for at interviewe filmkøbmanden om de lukrative støtteordninger i dansk film.

Zentropa har alene på fire film om Afdeling Q tjent omkring 10-12 millioner kroner pr. film. Altså mindst 40 millioner kroner. En indtjening Aalbæk selv oplyser omfanget af midt under tilberedningen af stegt flæsk med persillesovs.

Du kan se en video fra mødet over artiklen.

- Hvorfor suge på labben? I vidste jo efter første film, at der var store penge at tjene?

- Fordi med de penge, jeg kan tjene, kan jeg holde verdensfirmaet kørende.

- Men du behøver vel ikke en stor egenkapital i Zentropa for at lave film - du har jo DFI, som står klar med billige lån hver gang?

- Jo, det behøver jeg faktisk. De film, som ikke laver en krone, dem taber jeg typisk to-tre millioner kroner på. Hvor fa'en skal de penge komme fra? Dem kan jeg ikke samle op på en bjergvej i Herfølge, så dem bliver jeg nødt til at tjene på de succesfulde film. Sådan er det.

- Kan du garantere, at I ikke leder indtægter igennem selskaber i andre lande for at slippe for at betale lån tilbage til filminstituttet?

- Det ville være verdens nemmeste.

- Har I gjort det?

- Det kan jeg garantere dig. For det ville være verdens nemmeste. Men gør jeg det én gang, skal det være så stort et beløb, at Peter Aalbæk pakker kufferten og forlader landet.

- Så det har I ikke gjort?

- Det er, fordi jeg gerne vil fortsætte. Den sidste film, jeg laver i mit liv, dér gør jeg det.

- Så det har du ikke gjort hverken med 'Druk' eller nogen af de fem Afdeling Q-film?

- Nej.

- Så vi kan ikke finde nogen selskaber med rettigheder eller lignende?

- I er velkomne til at lede. Det er verdens nemmeste. Det ville koste 10.000 kroner.

- I har jo gjort det før i Frankrig.

- Ja, vi har haft et selskab. Det er ikke det samme, som at der bliver fiflet.

Ålen og grisen. Herfølge 2021. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Så de penge I måtte tjene i Frankrig, de bliver modregnet i det revisorgodkendte regnskab?

- Det kører ved et revisorselskab, der tjekker det hele vejen igennem.

- Hvis det er så nemt at svindle, hvorfor så ikke lukke det hul?

- Jo, lad os droppe det, når det (tilbagebetalingsreglerne, red.) ikke eksisterer alligevel. Det er et fatamorgana. Der bliver brugt så mange penge på at administrere det her. Der skal sidde en masse og kigge de skide afregninger igennem.

- Hvis det hele er i sin skønneste orden, hvorfor siger I så nej, når vi beder om aktindsigt i, hvordan og hvor I har tjent jeres penge?

- Står jeg ikke og taler med jer nu?

- Jo, men du kan jo slynge hvad som helst ud. Vi kan ikke kontrollere dig.

- Sådan er det. Din personlige selvangivelse er også hemmelig. Det er intimitet. Ligesom underbukser. Det er kun for en udvalgt skare. Revisionsselskabet og filminstituttet.

- Hvad ville der ske, hvis man fjernede støtten?

- Så ville der være en ganske lille skare af producenter, som lavede noget ganske andet. Jeg ville kaste mig over pornofilm, selvom det ikke er så lukrativt, som det har været.

- Men det er jo et lån - betaler man et lån tilbage eller ej?

- Man betaler tilbage i det tempo, der er aftalt med långiver, siger Peter Aalbæk Jensen.