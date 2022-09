Årelange ventetider på solceller: 'Det er brandærgerligt'

Udviklere af solcelleparker står i kø for at komme ind på det danske elnet med billig, grøn strøm, der kan lempe de høje elpriser. Men tekniske udfordringer betyder, at der kan gå op til seks år, før elnettet er klar

Hvis de absurd høje elpriser skal ned, skal grøn energi fra sol og vind kobles på det danske elnet så hurtigt som muligt.

Men det går mildest talt langsomt, fordi tilslutningen kræver, at elnettet udbygges, eksempelvis i form af nye højspændingsstationer.

I de værste tilfælde kan man det tage seks år at få tilsluttet en solcellepark til elnettet, og ifølge Energinet tager det i gennemsnit tre til fire år.

Det skriver Jyllands-Posten.

Jo før, jo billigere

Problemet er ikke, at der ikke er nok grønne projekter. Tværtimod står udviklere af solceller i kø for at blive tilkoblet elnettet.

Ifølge Energinet er der allerede ansøgt om at tilkoble hele ni gigawatt strøm fra solceller til højspændingsnettet. Det svarer til 18 gange den nuværende kapacitet. skriver Jyllands-Posten.

Og jo længere der går, før den grønne strøm kan kobles til elnettet, jo længere går der, før man kan sænke de høje elpriser.

'Størstedelen af VE-projekterne er udskudt til efter 2025 pga. lange nettilslutningstider. Det er brandærgerligt. For jo før ny grøn elproduktion kan blive tilsluttet elnettet, desto hurtigere vil de nuværende elpriser kunne presses ned', siger Peter Bjerregaard, der er markedsreguleringschef for soloudvikleren Better Energy, til Jyllands-Posten.

Råber politikerne op

En af årsagerne til de lange ventetider er, at Energinet, der står for udbyggelsen af højspændingsnettet, ikke må begynde at udvide elnettet, før der er garanti for, at projekterne kan gennemføres.

Men både Klimarådet og brancheorganisationen Green Power Denmark opfordrer til, at politikerne ændrer reglerne, så det bliver muligt at udvide elnettets kapacitet på forkant, skriver Jyllands-Posten.

Afdelingschef i Energinet Stine Grenaa Jensen udtaler dog til Jyllands-Posten, at energiparkerne fra sommerens klimaaftale allerede vil kunne gøre det muligt at udbygge elnettet på forkant i særlige zoner.

