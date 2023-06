Årelangt bolighelvede: Maja Maria fanget i skimmelsvamp og fugt

Selvom hun slog alarm med det samme, skulle gå mere end to år, før Kolding Kommune erkendte, at Maja Maria Dahls lejlighed var for sundhedsskadelig til at bo i

Selvom hun slog alarm med det samme, skulle gå mere end to år, før Kolding Kommune erkendte, at Maja Maria Dahls lejebolig var for sundhedsskadelig til at bo i

Hun opdagede det allerede efter en uge i lejligheden tilbage i december 2020.

Alligevel skulle der 30 måneders indædt kamp mod Kolding Kommune til, før Maja Maria Dahl fik medhold i, at hun levede i et sundhedsskadeligt bolighelvede.

Hun er efterladt dybt frustreret over kommunens manglende hjælp i et forløb, som hun frygter har gjort hende endnu mere syg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I denne sundhedsskadelige kælderlejlighed boede Maja Maria Dahl i mere end to år. Foto: Ernst van Norde

Sjuskede besigtigelse

Ekstra Bladet er i besiddelse af omfattende dokumentation, der viser, at Maja Maria Dahl tidligt i forløbet beder Kolding Kommune om hjælp til at få undersøgt sin kælderlejlighed på Hjelmsvej 9.

Annonce:

- Jeg kunne se tydelige spor af, at lejligheden er misligholdt, og jeg får hurtigt en fornemmelse af, at det er et klassisk eksempel på fugt og skimmelsvamp i vægge og gulve. Jeg føler mig udsat ved at bo i lejligheden, og jeg prøver igen og igen at få hjælp fra kommunen, fordi jeg vidste, at boligen er ubeboelig. Det fik jeg jo ret i, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Da det i første omgang endelig lykkes hende at få kommunale eksperter ud for at besigtige lejligheden, er de efterfølgende konklusioner i i alt tre besigtigelsesrapporter særdeles fjerne fra virkeligheden.

'Det er Kolding Kommunes vurdering, at der i den besigtigede bolig ikke er forhold, der gør, at ophold i denne bolig er forbundet med sundhedsfare,' lyder det blandt andet i en rapport fra 22. marts 2021.

I samme rapport fremgår det dog, at kommunen slet ikke har ulejliget sig med at undersøge gangen.

I en senere rapport fra september 2021 har kommunen heller ikke besigtiget stuen og andre dele af lejligheden, fremgår det af materiale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Annonce:

- Jeg har klaget over deres mangelfulde sagsbehandling og rapporter og sendt dem billeder af lejligheden, men de har bare noteret det som en adfærdsklage siden 2020. De har ikke taget mig ikke seriøst, og jeg føler, at de svigter mig, lyder det sammenbidt fra Maja Maria Dahl.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En efterfølgende rapport viser dog, at Maja Maria Dahl har haft ret i sine bange anelser fra begyndelsen. Foto: Ekstra Bladet

Ubeboelig lejlighed

Først da Maja Maria presser kommunen endnu mere, går de i september 2022 med til at få et uvildigt rådgivningsfirma til at besigtige kælderlejligheden. Her trænger virkeligheden i gennem hos kommunen.

I rapporten lyder det nemlig:

'Der er konstateret forhold i et omfang i den besigtigede bolig, som skønnes at udgøre sundhedsfare ved ophold og beboelse.'

Derfor må Kolding Kommune sande, at man nok er nødt til at få udlejeren på banen. Efter en overskreden tidsfrist får denne dog midt i januar i år foretaget en besigtigelse af af sin lejlighed på Hjelmsvej.

Den er mindst lige så alarmerende som den foregående.

Annonce:

'Fugt- og skimmelsvamp-forholdene i lejlighedens væg- og gulvkonstruktioner vurderes at kunne påvirke lejlighedens indeklima negativt', lyder det blandt andet i rapporten foretaget af firmaet Østergaard Bygge og Indeklimateknik.

Samtidig er der vedlagt fotodokumentation, som tydeligt viser, at der er voldsomme problemer med skimmelsvamp og fugt i stort set alle lejlighedens rum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I rapporten fra Søren Garde Rådgivning fremgår det, at hele fem ud af 11 fugtmålinger viser, at der er 'meget fugtigt' eller decideret 'vådt' i lejligheden gulve og vægge. Foto: Ekstra Bladet

Får endelig lov til at flytte

Begge rådgivningsfirmaer erklærer boligen uegnet til beboelse i sin nuværende tilstand. Derfor bøjer kommunen sig til sidst og giver Maja Maria Dahl en flyttegodtgørelse på 15.000 kroner og lov til at blive genhuset i en anden lejlighed i byen.

7. marts kan hun så 'endelig' flytte ind i en ny lejlighed. Her sidder hun i dag dyb chokeret over, hvordan det kunne tage mere end to år, før kommunen lyttede til hende.

- Man tænker, at de har været fuldstændig ligeglade med mig fra starten. Jeg har skrevet med alle, selv borgmesteren, og jeg har forsøgt at dokumentere og argumentere på en saglig måde, men hver gang er man bare blevet afvist. Det er skræmmende, at en kommune kan behandle sin udsatte borgere på den måde, slutter Maja Maria Dahl.